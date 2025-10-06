"Situacija je složena i opasna": Nestali planinari iz Kaštela su braća, traži ih i helikopter

Potraga za dvojicom nestalih hrvatskih planinara iz Kaštela, nastavljena je jutros nešto poslije 7 sati, potvrdili su iz Gorske reševalne službe Slovenije. Riječ je o dvojici planinara koji su nestali nakon što se jučer u prijepodnevnim satima pod vrhom Tosc u Julijskim Alpama pokrenula snježna lavina i zatrpala trojicu Hrvata.

Index je objavio da je riječ o dvojici braće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom jučerašnje potrage pronađen je jedan planinar bez znakova života, dok se za preostalom dvojicom i dalje traga. Njihov identitet, kao ni identitet poginulog planinara, još nije službeno potvrđen.

Iz slovenske Gorske službe spašavanja poručuju da su timovi već na terenu, no točan broj angažiranih spašavatelja zasad nije poznat. Današnje vremenske prilike omogućile su uključivanje helikoptera, iako su uvjeti u planinama i dalje vrlo nestabilni i postoji opasnost od novih lavina.

Potpredsjednik Gorske spasilačke službe Slovenije Klemen Belhar izjavio je za HRT kako je situacija na terenu “dosta složena i opasna”.

"Gore je oko pola metra snijega, što ne zvuči puno, ali je dovoljno opasno za lavinu. Nažalost, ovo se dogodilo. Gore još ima planinarskih skupina koje ćemo spašavati danas i sutra", rekao je Belhar.

Na pitanje postoji li još nade da su preostala dvojica hrvatskih planinara živa, odgovorio je:

"Mi ćemo svakako raditi kao da su živi, a koliko ima nade, to nitko ne zna."

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas stiže u Sloveniju, gdje će ga u Bohinju primiti slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar. Hrvatska je ponudila pomoć u potrazi, a slovenskim službama na raspolaganju su i timovi Hrvatske gorske službe spašavanja te helikopter.