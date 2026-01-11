Close Menu

Velika obitelj iz Dugopolja: Stipanovići krstili 15. dijete

Svaka čast!

U župi Svih Svetih u Koprivnom, na blagdan Krštenja Gospodinova, 11. siječnja, svečano je proslavljeno krštenje malenoga Ivana, petnaestog djeteta obitelji Stipanović. Misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a u koncelebraciji su bili mjesni župnik don Boris Vidović i nadbiskupov tajnik don Renato Pudar, objavio je nadbiskupijski Tiskovni ured.

Nadbiskup je u homiliji govorio o blagdanu Krštenja Gospodinova kao pozivu na obraćenje i pripravu srca za susret s Bogom, istaknuvši da Ivan Krstitelj ne poziva samo na izvanjsko čišćenje, nego na promjenu života. Naglasio je da grijeh ne djeluje samo moralno, nego i duhovno, jer „zamagljuje oči srca i čovjek tada ne vidi stvarnost onakvom kakva jest“, zbog čega je potrebno pripremiti nutrinu kako bi se Boga moglo prepoznati i prihvatiti.

U završnom dijelu homilije nadbiskup se obratio obitelji i roditeljima krštenoga djeteta, naglasivši da krštenje nije tek obiteljski običaj, nego novo rođenje i dar identiteta, jer dijete postaje dijete Božje i član Crkve. U vremenu u kojem se život često promatra kao teret, istaknuo je da ova obitelj svojim životom svjedoči da je život dar, a ne slučajnost. Govoreći o obiteljskom životu i roditeljskoj žrtvi, poručio je da se „prava ljubav mjeri darivanjem, a ne osjećajima“, podsjetivši da u Božjim očima „nijedna neprospavana noć, nijedna briga i nijedna suza iz ljubavi nije izgubljena“. Zaključio je ohrabrenjem da se ne treba bojati života, jer je život Božji dar i „on puno više vraća od onoga što se u njega ulaže“.

Prije svečanoga blagoslova okupljenima se obratio župnik don Boris koji je zahvalio nadbiskupu na dolasku, krštenju maloga Ivana i blizini koju je još jednom pokazao župnoj zajednici. U ime župe i obitelji Stipanović uputio mu je riječi zahvale te čestitao roditeljima na njihovu „da“ životu, potaknuvši ih da ostanu svoji – Božji originali, hrabri kao i do sada. Nadbiskup je u završnoj riječi još jednom čestitao te poručio da roditelji Stipanović možda neće moći djeci pružiti sve materijalno, ali im mogu darovati ono najvažnije – ljubav, blizinu i sigurnost doma.

Maleni Ivan je 15. dijete u obitelji Marka i Lucije Stipanović, a u ovom svečanom trenutku pratila su ga njegova starija braća i sestre Lovre, Tamara, Jakov, Andrija, Tereza, Jeronim, Marta, Roza, Irena, Anita, Jelena, Josip, Beata te Rebeka iz nebeskoga doma. Kum je bio Ivanov ujak Pave Ozretić.

