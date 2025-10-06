Velika novost za građane u bankama, mijenjaju se pravila za plaćanje

Deset sekundi - i novac je na računu. Uplate više neće čekati radni dan, a kome ide novac banke će strože kontrolirati.

Kod uplate, banke će provjeriti podudaraju li se ime i IBAN primatelja. Semafor će prikazati - podaci se slažu (zeleno), postoji tipfeler (žuto) ili upozorenje (crveno). Novac se i dalje može poslati, ali uplatitelj prihvaća rizik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

I dalje ostaju naknade za uplatu na račun druge banke, a instant plaćanje bit će besplatno. Za primjenu, banke imaju rok do četvrtka, javlja Nova TV.

Dosad su se provjeravale samo pravne osobe, a uključivanjem fizičkih, cilj je smanjiti mogućnost prijevare.

U prvih devet mjeseci, prema podacima policije, zabilježena su 1183 kaznena djela računalnih prijevara, dok šteta premašuje 12 i pol milijuna eura.