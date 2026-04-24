Velika humanitarna večer u Splitu: kviz, glazba i akcija za onkološke pacijente

Dalmatinska pisma & prijatelji u suradnji sa Sličice pričaju, Bradatom aukcijom, Scardonom i klubom Porat, donose Vam veliki "Humanitarni kviz povodom proslave 100k pratitelja na Instagramu".

Sav novac biti će uplaćen na račun udruge "Sličice pričaju", a potom proslijeđen za kupnju magneta splitskoj onkologiji u sklopu Bradate aukcije. Donacija će se izvršiti na "bradati račun" velikog splitskog humanitarca, Vedrana Očašića koji će u 12. mjesec obrijati svoju bradu u sklopu projekta.

Malo više o Dalmatinskoj pismi: "Stranica smo koja promiče i uveliko cijeni našu Dalmaciju. Kroz objave i sadržaj želimo ljudima približiti život ovdje, pokazati im što zapravo vrijedi, a one koji nisu tu vratiti ih na neki način kući. Počeli smo iz našeg osobnog gušta, ne očekujući ništa, a na kraju izrasli u jednu ogromnu vojsku. Vojsku punu pozitive, sriće, veselja i zajedništva... Kroz skoro četiri godine koliko stranica postoji, organizirali smo preko 30 dalmatinskih kvizova, raznih druženja i večeri, a sve to s jednim ciljem, promocija dalmatinske pisme! Korak po korak rasli smo, a sada brojimo obitelj od preko 100 000 članova!

Kako bi na najlipši mogući način obilježili ovako veliku stvar, odlučili smo da svi skupa poklonimo nešto zajednici. Ovim putem pozivamo Vas da nam se pridružite na velikoj Dalmatinskoj fešti, biti će to spoj kviza, veselja, pisme i pokojeg iznenađenja! Tijekom večeri bit će i velika humanitarna lutrija, a najbolje na kvizu očekuju i vrijedne nagrade! Nakon kviza u noć nas prati "Grupa Elite".

Ovim putem zahvaljujemo se svim donatorima bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće, a pozdravit ćemo Vas zlatnim riječima gospodina Očašića - "I za kraj svima vama koji ste bolesni želimo da što prije ozdravite, a posebno maloj djeci. Zdravi i veseli bili!"

Dodatne infomacije;

Ulaz se otvara u 19:30, stol je potrebno preuzeti do 20:15

U ekipi može biti 2-5 članova

Rezervacijom stola za kviz ostvarujete četiri (4) ili pet (5) karata zavisno koji paket kupite Za svakim stolom bit će dvije (2) stolice

Ukoliko ne sudjelujete u kvizu, možete nam se pridužiti iza 22:00 na humanitarnoj lutriji i zabavi. Potrebno kupiti kartu putem sustava Entrio.