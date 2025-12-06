VELIKA FOTOGALERIJA Sunčani blagdan i božićna čarolija: Sinj danas oživio u koledanju i dječjoj bajci s jednorogom

Subota, blagdan sv. Nikole, u Sinju je osvanuo vedar i stabilan, gotovo proljetan dan. Nakon niza kišnih i sivih jutara koje su zatvorile ljude u domove, temperatura od ugodnih 17°C izmamila je brojne građane na ulice, trgove i parkove. Miris zime i blagdanskih priprema osjećao se u zraku, ali vrijeme je više podsjećalo na proljeće.

Sunčan dan bio je savršena kulisa za manifestaciju „Božićno koledanje i Jednorog“, održanu u sklopu programa Advent u Sinju 2025., a koju je organizirala kreativna udruga Lipote Tradicije.

Pijaca ujutro odzvanjala božićnim pjesmama i praporcima

Prvi dio programa održao se od 10 do 12 sati na Pijaci, gdje je tradicionalno Božićno koledanje po treći put izvela udruga Lipote Tradicije, uz gostovanje Duo Thundera, Sinjskih mažoretkinja te Udruge za očuvanje kulturne baštine Cetinskog kraja.

Uz praporce dvoprega i pjesmu starih božićnih napjeva, mnogi su se prolaznici zaustavili, zapjevali i okrijepili se prigodnim koledarskim darovima koji su prizvali duh djetinjstva, obiteljskih stolova i starinskih blagdanskih običaja.

Sinjski park pretvoren u bajku — jednorog za najmlađe

Od 12 do 14 sati program se preselio u Gradski park, koji je za nekoliko sati postao prava mala bajka. „Jednorog“ je privukao mnoštvo djece, a osmijesi, fotografije, trčanje i radost ispunili su aleje. Najmlađi su imali priliku družiti se, igrati, sudjelovati u kreativnim aktivnostima i zakoračiti u svijet koji postoji samo u mašti — i na Adventu u Sinju.