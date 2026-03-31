Velika digitalna transformacija u Splitu: Sveučilište dobiva novu IT infrastrukturu i moderan studio

Sveučilište u Splitu i Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET održali su u utorak 31. ožujka radionicu u okviru projekta e-Sveučilišta pod nazivom: "Aktivnosti projekta e-Sveučilišta i edukacija za zaposlenike". Radionica održana u prostorima Rektorata UNIST-a, okupila je brojne sudionike sa svih sastavnica Sveučilišta.

Ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz naglasio je važnost suradnje s visokoškolskim institucijama te pohvalio UNIST za partnerski odnos. „Radujem se skorom završetku ovog, po svemu sudeći, najvećeg pojedinačnog ulaganja u IT infrastrukturu i opremu za nastavu. Sve sastavnice Sveučilišta dobivaju suvremenu mrežnu opremu te profesionalnu audio i video s pripadajućom dodatnom opremom, kao i veliki studio za snimanje. Ove aktivnosti predstavljaju značajan iskorak u digitalnoj transformaciji sveučilišta u Hrvatskoj, a time i UNIST-a te osiguravaju kvalitetne preduvjete za daljnji razvoj suvremenog i konkurentnog visokog obrazovanja“, rekao je Hrvoje Puljiz, ravnatelj CARNET-a.

Dodao je kako je projekt e- Sveučilišta, koji se provodi na svim javnim visokim učilištima u Hrvatskoj, u dijelu koji se odnosi na mreže u visokoj fazi dovršenosti, dok je proces opremanja ustanova u tijeku, pri čemu je u prvoj fazi već pokriveno 70 posto potreba, čime se značajno unapređuju uvjeti za digitalno i hibridno izvođenje nastave.

Radionica je organizirana za sve uključene u projekt e-Sveučilišta, a posebno za upravljačka tijela te pravne i IT službe visokih učilišta. U plenarnom dijelu izlaganja za članove Senata Sveučilišta predstavnici CARNET-a su prezentirali napredak u provedbi projekta s naglaskom na mrežnu infrastrukturu, dinamiku isporuke i implementacije opreme te predstavljanje GRC alata (Governance, Risk and Compliance), informacijskog sustava za upravljanje procesima upravljanja, rizicima i usklađenošću s regulacijskim i internim zahtjevima iz kibernetičke sigurnosti.

Održane su i edukacije iz područja kibernetičke sigurnosti za upravljačko i pravno osoblje, usmjerene na zakonsku regulativu u području kibernetičke sigurnosti, planiranje i implementaciju politike informacijske sigurnosti na visokim učilištima te osnove kibernetičke zaštite. Za IT osoblje i ostale zaposlenike Sveučilišta održana je edukacija o metodama održavanja kibernetičke higijene i dogovornog korištenja interneta, zaštiti podataka online te koracima za sprječavanje kibernetičkih prijetnji i prijavu incidenata.

Voditelj projekta e-Sveučilišta ispred Sveučilišta u Splitu prorektor za infrastrukturu prof. dr. sc. Nikša Jajac rekao nam je kako je održana radionica namijenjena budućim korisnicima ovog velikog ulaganja u cilju lakšeg i sigurnijeg uvođenja nove opreme i infrastrukture u svakodnevnu uporabu.

„Posebno zahvaljujem rektoru Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Draganu Ljutiću što mi je povjerio vođenje ovog projekta od kojeg će najveću korist imati studenti jer se njime uspostavlja ujednačena i puno brža, stabilnija i sigurnija internet veza u svim prostorima svih sastavnica Sveučilišta s jedinstvenim i jednostavnim načinom prijave ma gdje na Sveučilištu bili. Korištenje je naravno besplatno za studente, zaposlene i goste UNIST-a. Ukupno će biti uređeno i opremljeno 35 lokacija, u kojima djeluju sastavnice Sveučilišta, dok je u ovom trenutku sve gotovo na 28 lokacija“, istaknuo je prof. dr. sc. Nikša Jajac, naglasivši kako je ukupna vrijednost opreme i radova u ovom projektu 7.342.777,57 € i ima namjenu digitalnom transformacijom unaprijediti nastavnu i znanstveno-istraživačku djelatnosti Sveučilišta u Splitu. Dio ulaganja koji se odnosi na IT mrežnu infrastrukturu je vrijednosti 5.288.449,40 €, a preostali dio namijenjen je opremanju učionica za unaprjeđenje nastavnog procesa, posebno učenja na daljinu te iznosi 2.054.328,16 €. Napravit će se i veliki TV studio koji će moći koristiti sve sastavnice za snimanje svojih sadržaja, a posebno Studij komunikacija i mediji. Posebno je naglasio kako su sastavnice same birale opremu i sudjelovale u projektiranju mrežnih potreba. Navedenim ulaganjem unaprijedit će se i Radio Kampus, ali i postaviti vrlo dobri temelji moguće uspostave TV Sveučilišta u Splitu, specijaliziranih podcasta Sveučilišta i sličnih digitalnih sadržaja. Dobrodošle su i ideje studentskog zbora i studenata. Na kraju, posebnu zahvalnost za sav uloženi trud i iskazanu posvećenost realizaciji ovog projekta prorektor Jajac iskazao je ravnatelju CARNET-a Hrvoju Puljizu, zamjeniku ravnatelja Ivanu Šabiću te svim kolegicama i kolegama na svim sastavnicama Sveučilišta u Splitu od njihovih dekana, uprava, IT i ostalih, posebno tehničkih, službi kao i svih ostalih koji sudjeluju u projektu. Zahvalio je studentima i svim zaposlenicima na razumijevanju i toleranciji za buku i manja ometanja uobičajenih aktivnosti tijekom izvođenja radova jer bez svih spomenutih realizacije ovog projekta ne bi bilo. „Izdržimo još malo i budimo ponosni na svoje rezultate jer se završetak projekta očekuje krajem mjeseca lipnja ove godine“ – zaključio je prorektor Jajac.