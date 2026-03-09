Velika Buljeva pobjeda, RH mora platiti troškove za Covid potvrde

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik, Miro Bulj, pravomoćno je oslobođen svih optužbi koje je protiv njega pokrenuo Državni inspektorat Republike Hrvatske vezano za neuvođenje covid potvrda. Postupak je trajao više od četiri godine, a završio je potvrdom oslobađajuće presude od strane Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, izvijsetili su u priopćenju iz stranke Most.

‘Slučaj seže u 2021. godinu, kada je država uvela obavezne covid potvrde za ulazak u javne i državne institucije. Gradonačelnik Bulj odlučio je da se te mjere u Sinju neće primjenjivati u gradskoj upravi. Njegovo obrazloženje bilo je jasno: „Ja sam gradonačelnik svih građana Sinja i cijepljenih i necijepljenih, a moja je dužnost svima ravnopravno osigurati usluge Gradske uprave Sinja bez pokazivanja covid potvrde pri ulasku u Gradsku upravu.“

Tadašnji ministar zdravstva Vili Beroš, premijer Andrej Plenković i drugi javno su kritizirali postupke gradonačelnika Bulja, ističući odgovornost građana za poštivanje epidemioloških mjera, uključujući covid potvrde.

Državni inspektorat reagirao je kaznama koje su se osobno na ime Mira Bulja mjerile u stotinama tisuća kuna i pokrenuo prekršajne postupke protiv njega zbog navodnog kršenja mjera i nepoštivanja naloga inspektora.

Gradonačelnik Bulj o tome je rekao: „Mijenjali su zakone kako bi me kažnjavali, privodili me na policijske razgovore i saslušanja. Maltretirali su građane cijele Hrvatske, a ja im nisam dopustio da maltretiraju moje građane Sinja. Zbog moje odluke koja je, pokazalo se, bila ispravna sam Plenković je naložio ministru Malenici da nađe načina za moje sankcioniranje, što je ovaj i učinio promjenom zakona. Zabranjivali su koncerte, posebno onaj Marka Perkovića Thompsona, koji se pod strogim mjerama ipak održao. Sinj je bio jedini slobodni grad u Hrvatskoj i jedini u Europskoj uniji koji se pobunio protiv fašističkih metoda oduzimanja sloboda kroz covid potvrde. Danas se vidi kako sam bio u pravu. Ovo je potvrda da sam postupio ispravo i u interesu građana. Nastavit ću se boriti za slobodu i dostojanstvo naših ljudi.“

Nakon detaljnog razmatranja slučaja, Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je Bulja, a Visoki prekršajni sud potvrdio oslobađajuću presudu. Troškove postupka snosi država, a Bulj ostaje potpuno oslobođen optužbi.

„Sud je jasno potvrdio da optužba nije imala pravno utemeljenje. Ovo je pobjeda svih onih kojima su uskraćivane slobode i svih naših naših građana od poljoprivrednika do mladih kojima su se ograničavale slobode. Još samo ostaje pitanje tko će odgovarati za sve ovo što se događalo. Ovo je pobjeda slobode nad represijom.“, komentirao je presudu Bulj.

Ova presuda predstavlja primjer kako lokalna vlast može stajati u obranu svojih građana, baš kao što je to učinio gradonačelnik Sinja’, stoji u priopćenju Mosta.