VELIKA AKCIJA U SPLITU USKOK i policija razbijaju mrežu krijumčara migranata u Dalmaciji

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz čl. 326. Kaznenog zakona- protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba.

Tijekom dana provodit će se hitne dokazne radnje, a po dovršetku kriminalističkog istraživanja PU splitsko-dalmatinska podnijet će kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.