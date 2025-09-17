Close Menu

Policijska akcija na TTTS-u: Uhićen muškarac, privedeno još nekoliko osoba

Evo zbog čega je prije dva dana na TTTS-u bio veći broj policajaca

U poslijepodnevnim satima ponedjeljka primijećena je pojačana prisutnost policijskih službenika na području TTTS-a, što je izazvalo znatiželju i zabrinutost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u blizini.

Splićani zabrinuti, na TTTS-u hrpa policije

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kako smo tada doznali, policija je djelovala zbog migranata. Sada nam je stigla i potvrda toga. 

"Uhićen je jedan muškarac i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. U službene prostorije dovedena je grupa stranih državljana (radi se o državljanima Turske) za koje je utvrđeno da se nezakonito nalaze u Republici Hrvatskoj i u odnosu na njih obavljaju se provjere i provode postupci sukladno Zakonu o strancima", kazali su nam iz Policijske uprave splitsko - dalmatinske. 

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0