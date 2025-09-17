Policijska akcija na TTTS-u: Uhićen muškarac, privedeno još nekoliko osoba

U poslijepodnevnim satima ponedjeljka primijećena je pojačana prisutnost policijskih službenika na području TTTS-a, što je izazvalo znatiželju i zabrinutost među građanima koji su se u tom trenutku zatekli u blizini.

Kako smo tada doznali, policija je djelovala zbog migranata. Sada nam je stigla i potvrda toga.

"Uhićen je jedan muškarac i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela. U službene prostorije dovedena je grupa stranih državljana (radi se o državljanima Turske) za koje je utvrđeno da se nezakonito nalaze u Republici Hrvatskoj i u odnosu na njih obavljaju se provjere i provode postupci sukladno Zakonu o strancima", kazali su nam iz Policijske uprave splitsko - dalmatinske.