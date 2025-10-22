VELIKA AKCIJA U BIH: Kontroverzni hrvatski poduzetnik i obitelj na meti velike akcije Federalne policije

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) Bosne i Hercegovine jutros su, po nalogu POSKOK-a, započeli operativnu akciju pod kodnim nazivom Barut, koja se odnosi na sumnjivu prodaju nekadašnjeg giganta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme Vitezit.

Akcija se provodi na više lokacija na području Srednjobosanskog kantona, a prema dostupnim informacijama, četiri osobe su uhićene na području Viteza, Bugojna i Travnika, javlja Klix.ba.

Navode da su među osobama koje su meta istrage i članovi obitelji kontroverznog trgovca oružjem iz Hrvatske, Zvonka Zubaka, koji je kupio dio tvrtke Vitezit. Policijski službenici i istražitelji rade na dokumentiranju kaznenih djela zlouporabe položaja ili ovlasti te nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materijala.

Istragom je obuhvaćeno više osoba povezanih s postupkom prodaje imovine PS Vitezit d.o.o. Vitez u stečaju, kao i zbog kaznenih djela za koja se sumnja da su počinjena nakon što je kupac WDG d.o.o. Zagreb preuzeo posjed nad tvrtkom.

U tijeku su pretresi u PS Vitez d.o.o. u stečaju, u pravnoj osobi WDG d.o.o. Vitez, kao i na više lokacija u Srednjobosanskom kantonu

Vitezit je prije šest godina prodan zagrebačkoj kompaniji WDG Produkt, koja se spominjala u aferi s ukrajinskim naoružanjem. WDG Produkt u vlasništvu je Matiasa Zubaka, sina Zvonka Zubaka. Prije dva tjedna objavljeno je kako je Ukrajina raspisala tjeralicu za Matiasom Zubakom, prenosi Dnevnik.hr.