Velika akcija spašavanja kod Šibenika: Brodom je prevezli do bolnice nakon dramatične akcije

U petak navečer HGSS Stanica Šibenik zaprimila je poziv Županijskog centra 112 za asistenciju pri zbrinjavanju ozlijeđene strane državljanke u kanjonu Punčke drage kod Konjevrata.

Nakon pružene medicinske pomoći, unesrećena je uz pomoć pripadnika HGSS-a, JVP Šibenik i MUP-a RH transportirana do rijeke.

Potom je brodom JU Nacionalni park Krka prevezena do pristaništa, odakle je upućena na daljnju medicinsku obradu u šibensku bolnicu.

Intervencija je uspješno završena nakon što su pripadnici svih žurnih službi napustili kanjon.