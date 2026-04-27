Velika akcija policije u Dalmaciji: Kažnjeno više od 700 vozača, oduzeto pet vozila

Policija je proteklog tjedna provela pojačani nadzor prometa na području Splitsko-dalmatinske županije, pri čemu je kažnjeno ukupno 720 vozača zbog različitih prometnih prekršaja.

Akcija je provedena u suradnji s Mobilnom jedinicom prometne policije, a obuhvatila je šire područje županije, uključujući Split, Solin, Trogir, Kaštela, Omiš, Makarsku, Vrgorac, Imotski i Sinj. Poseban naglasak stavljen je na vozače motocikala i mopeda, kojih je među kažnjenima bilo 221.

Tijekom nadzora utvrđen je visok udio tehnički neispravnih i neregistriranih vozila. Zbog tehničke neispravnosti sankcionirano je 145 vozača, dok je 113 kažnjeno zbog vožnje neregistriranih vozila. Na izvanredni tehnički pregled upućeno je 91 vozilo, a sva su proglašena neispravnima.

Policija je dodatno sankcionirala 63 vozača motocikala zbog nedopuštenih tehničkih preinaka koje povećavaju razinu buke, dok je 40 vozača kažnjeno zbog nekorištenja zaštitne kacige.

U osam odvojenih slučajeva od vozača je oduzeta droga, a ukupno je uhićeno 25 osoba. Od višestrukih ponavljača prometnih prekršaja oduzeto je pet vozila, a svi su privedeni na sud u žurnom postupku.

Uz to, tijekom vikenda policija je nastavila s pojačanim nadzorom, pri čemu je sankcionirano dodatnih 788 prometnih prekršaja.

Iz prometa je isključeno 145 vozača koji su vozili pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na drogu. Jedanaest vozača zadržano je u policiji do otriježnjenja, a svima su izrečene zabrane upravljanja vozilom.

Zbog neprilagođene brzine kažnjeno je 146 vozača, 63 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, a 40 zbog korištenja mobitela tijekom vožnje. Također, 147 vozača sankcionirano je zbog vožnje tehnički neispravnih ili neregistriranih vozila.