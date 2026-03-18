Velik dan za Sinj: Župan Boban osigurao 450.000 eura za opremanje gradske dvorane

Župan Blaženko Boban objavio je da je osigurano 450.000 eura za dodatno opremanje dvorane u Sinju.

Ugovor, preuzet danas u Ministarstvu turizma i sporta, omogućuje vrhunsko opremanje dvorane prema FIBA standardima, u pripremi za Europske sveučilišne igre.

Kako je objavio župan, ta investicija donosi brojne pogodnosti:

- Učenicima triju sinjskih srednjih škola – osigurani su vrhunski uvjeti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te dvoranske aktivnosti.

- KK Alkar – klub i navijači dobit će adekvatne uvjete za treninge i natjecanja.

- Hrvatskoj reprezentaciji – moderan i funkcionalan prostor za pripreme i nastupe.

- Svim dvoranskim sportovima u gradu – nova oprema bit će dostupna svim klubovima i sportašima.