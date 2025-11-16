Velić – skriveni arheološki div Dalmacije, sada mu prijeti velika opasnost: Krajolik koji pamti tisuće godina života

Dalmacija vrvi od tragova prošlosti, ali samo je mali dio tog blaga do danas zaštićen ili ozbiljno valoriziran. Iako se ponekad čini da ovdje “nema ničega”, da su povijest oblikovali neki drugi krajevi, pogled prema Veliću – selu u Dalmatinskoj zagori, sjeveroistočno od Trilja – ruši takve zablude u jednome potezu. Podno utvrde Čačvina, na prostoru koji se čini tek običnim, šumom obraslim krškim brežuljkom, nalazi se jedan od najvažnijih arheoloških krajolika u cijeloj Hrvatskoj. Štoviše, prema mišljenju struke, riječ je o lokalitetu europske razine značaja.

To nedvosmisleno potvrđuje i izjava dr. sc. Miroslava Katića, ravnatelja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Njegove riječi jasno pokazuju koliko je Velić važan, ali i koliko je ta činjenica još uvijek neprepoznata u širem javnom prostoru.

“U Veliću, kod Trilja, krajolik je kasnoantički, ruralni, s rimskom cestom, s torovima, s kućama – potpuno sačuvan krajolik 6. i 7. stoljeća. On je na europskoj razini važan. Super da imamo Dioklecijanovu palaču, imamo sve, ali ako želite iščitati svakodnevni život, morate otići u Velić. Kako je ta rurala živjela… Ta rurala je hranila ovu Salonu i Split i sve…



Tako da mi sad, ulaskom u prostor pomoću lidarskih snimaka, počinjemo shvaćati njegov značaj i morat ćemo se prebaciti, ne sa čuvanja samo lokaliteta, nego na čuvanje krajolika.

Dok se lidar nije pojavio, niste te kvadratne kilometre mogli vidjeti. Kako ćeš ih vidjeti?”

Prolazak ceste, sva odgovornost na konzervatorima

Kako se u planu izgradnja triljske zaobilaznice, nužno je da trasa buduće prometnice koja će povezati autocestu i granični prijelaz Kamensko, u najmanjoj mogućoj mjeri ošteti ovaj prvorazredni povijesni lokalitet. Gotovo sva odgovornost ovdje leži na konzervatorima.

Na krškom prostranstvu između Trilja i Kamenskog otkriva se višeslojna priča koja obuhvaća gotovo sve ključne epohe ljudske povijesti: rano brončano doba, željezno doba Delmata, rimsko razdoblje i kasnu antiku. Ondje gdje danas prolaze tek planinari i nekoliko lokalnih stočara, nekada se nalazilo monumentalno utvrđeno naselje, jedno od najvećih i najočuvanijih u Dalmaciji. Njegovi kameni slojevi, putevi, gomile, zidovi i zaravni svjedoče o tisućama godina neprekinutog života, borbi, trgovine, rituala i izdržljivosti.

Kamentrazi – tragovi koji bi mogli biti stariji od povijesti

Jedan od najfascinantnijih fenomena Velića jesu uklesani tragovi u stijeni koje mještani nazivaju kamentrazi ili kolotraci. Na prvi pogled doimaju se kao utori od kotača, ali ni širina ni raspored ne odgovaraju rimskim kolima. Njihova širina od 120 cm znatno je manja od standarda rimske mjere, a tragovi na mnogim mjestima izgledaju dublji ili plići, kao da ih je oblikovao pokret preko meke podloge.

To otvara intrigantnu mogućnost: da su kamentrazi nastali u vrijeme kada je čitav kraj bio pod snijegom i ledom, možda kao posljedica prolaska prapovijesnih sanjki koje su vukli veliki psi, nalik današnjim šarplanincima. U tom slučaju, tragovi bi mogli biti stari i do 11.000 godina, iz razdoblja neposredno nakon povlačenja posljednjeg ledenog pokrova. Takav nalaz bio bi jedan od najstarijih tragova ljudskog kretanja u ovom dijelu Europe.

Ilirsko nasljeđe – srce delmatskog svijeta

Najimpresivniji očuvani ostaci pripadaju željeznom dobu, vremenu kada prostorom dominiraju Delmati, jedno od najmoćnijih ilirskih plemena. Na strateški odlično smještenom, ali teško pristupačnom terenu izgradili su golemo utvrđeno naselje. Danas se još uvijek jasno vide vrtoglavo široki bedemi, u nekim dijelovima visoki i nekoliko metara, koji tvore mrežu obrambenih linija.

Unutar njih nalaze se ostaci kuća, torova, uređenih ulica, te brojnih stambenih i gospodarskih prostora. Pećine i udoline oko naselja služile su kao zakloni, kultna mjesta ili privremena boravišta, a keramika rasuta oko bedema otkriva tragove svakodnevice ovog starog naroda, ali i kontakte s drugim mediteranskim svjetovima.

Posebno mjesto ima utvrda Čačvina, koja je dominirala cijelim područjem poput akropole, nadzirući putove i čuvajući naselje ispod sebe. Sve ukazuje na složeno i dugačko razdoblje života, koje se može pratiti stoljećima prije nego što je Rim zakoračio u ove krajeve.

Život, ratovi i obnova – drama jednog naroda

Velić nije samo zbir kamenih ostataka – to je priča o ljudima koji su ovdje dijelili dobro i zlo. Ilirski život temeljio se na stočarstvu, radu na zemlji i kontroli drevnih putova prema unutrašnjosti. Ta idila prekidana je dolascima trgovaca i sukobima, a kulminirala je dramatičnim razdobljem borbi s Rimskim Carstvom.

Ratovi, paljevine i pljačke razorili su naselje više puta. Mnogi su stanovnici stradali, kuće su gorjele, staje bile opljačkane. No zajednica se uporno vraćala svom prostoru. Starci, žene i djeca dizali su život iz pepela, premještali torove, sadili žitarice i čuvali tradiciju. U kasnijim vremenima dio mladih iz Velića našao se u rimskim legijama, dok su neki sudjelovali u pobunama protiv istog tog imperija.

U narodu se još uvijek pamti priča o “ilirskom Betlehemu”, mjestu gdje su se rađali pastiri i ratnici, i gdje su drevni simboli sačuvani u kamenim linijama krajolika.

Rimsko i kasnoantičko nasljedstvo

Rim je brzo shvatio važnost Velića. Na temeljima ilirskih struktura organizirana je vojna postaja, izgrađene su vile rustike, proširena cestovna mreža, a okolne zaravni pretvorene su u gospodarske površine. U slojevima zemlje pronađeni su rimski novčići iz 3. stoljeća, opeke, žrvnjevi, brusovi, te dijelovi miljokaza.

U kasnoj antici nastaju ranokršćanske memorije, a na području Krcine ograde nalaze se i tragovi sakralnih objekata. Pretpostavlja se da se u ovome prostoru možda skriva i kasnoantički amfiteatar, tek jedan od mnogih neistraženih dijelova ovog kompleksa.

Prijetnja iz suvremenosti – cesta koja briše tisućljeća

Najveća opasnost za ovaj jedinstveni krajolik danas dolazi od planirane brze ceste Kamensko–Bisko. Trasa projekta presijeca srce prapovijesnog i kasnoantičkog naselja te prolazi upravo preko rimskih vila rustika. Time se riskira potpuno uništenje jednog od najvrednijih arheoloških krajolika u Hrvatskoj.

To bi značilo gubitak ilirskih i rimskih struktura, prekid povijesne cjeline koja obuhvaća 11 tisuća godina života i neprocjenjivu štetu za kulturni identitet cijele Cetinske krajine. Istovremeno, zaobići će se Trilj i Sinj, što bi dodatno oslabilo gospodarstvo ovoga kraja.

Velić kao arheološko srce Dalmacije

Velić nije samo lijep arheološki lokalitet, nego veliki povijesni kontinuitet utjelovljen u jednom krajoliku. Na tom prostoru spajaju se brončanodobne zajednice, ilirski ratnici, rimski vojnici, kasnoantički vjernici i generacije koje su ostavile trag u tisućljećima što su uslijedila.

Tu se čuvaju kolosalni bedemi, tragovi stariji od povijesti, keramika svih epoha, rimske vile, grobnice, sakralni ostaci i slojevi priča koje čekaju da budu iskopane, istražene i ispričane.

U svijetu koji brzo zaboravlja, Velić ostaje kao jedinstveni podsjetnik da je prošlost ovoga kraja bogatija nego što smo ikada mogli zamisliti. Vrijeme je da to prepozna i država – prije nego što neprocjenjiva baština zauvijek nestane.