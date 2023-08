Veleučilište Knin upisalo sedam brucoša. Predaje im 25 profesora, a na njihove plaće odlazi milijun eura

O Veleučilištu “Marko Marulić” u Kninu Telegram je pisao prošle godine kao o predvodniku crne upisne statistike s obzirom na odnos upisne kvote i broja neupisanih. Od mogućih 200, u prvu se godinu studija 2022. upisalo pedesetak brucoša.

Od tog broja ih je tek 15 upisano s položenom državnom maturom, a preostali su upisani putem prijemnog ispita. Kako je u međuvremenu donesen novi Zakon o visokom obrazovanju koji uvjetuje položenu državnu maturu za upis na faks, u Kninu se ljetos više nisu mogli osloniti na prijemne za krpanje upisnih rupa.

Nakon ovogodišnjeg ljetnog upisnog roka, kninski upisni saldo još je sumorniji no prošle godine; na mogućih 200 upisnih mjesta, pravo upisa ostvarilo je sedam pristupnika, što znači da im je popunjenost kvote 3,5 posto i to samo ako se svih sedmero pristupnika upisalo. Pritom, upisnu nulu iznova imaju studiji koji su bili na nuli i prošle godine. Usprkos najavama dekanice Lovorke Blažević da će takvi studiji biti ukinuti ili objedinjeni, to se nije dogodilo. Dapače, upisne kvote u Kninu, usprkos lošim upisnim rezultatima, i ove su godine ostale identične, piše Telegram.

Isti broj upisnih mjesta

Od pet ponuđenih studija, sedam pristupnika ostvarilo je pravo upisa na “Trgovinskom poslovanju s poduzetništvom”, studiju na kojem je bio predviđen upis za maksimalno 40 studenata. Je li se svih sedmero pristupnika u konačnici upisalo, nisu uspjeli potvrditi jer dekanica Blažević do zaključenja teksta nije odgovorila na prošlotjedni upit Telegrama. Istoimeni studij, samo u izvanrednoj varijanti studiranja, također je nudio 40 upisnih mjesta, no unatoč pet prijava, nitko se u konačnici nije upisao.

Čvrstu upisnu nulu, usprkos 60 upisnih mjesta, u Kninu imaju i na studiju “Prehrambena tehnologija”. Bez studenata su, tradicionalno, ostali na studijima “Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja” i “Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša”, iako je na svakom bilo predviđeno po 30 upisnih mjesta. Broj predviđenih upisnih mjesta – točno 200 – ostao je identičan onom prošlogodišnjim, kada se u javnosti već opširno problematizirao njihov negativan upisni skor. Drugim riječima, od prošle godine u Kninu nisu ništa promijenili.

Paradoks ustanove

Koliko je u praksi paradoksalno postojanje ustanove koja godišnje upisuje pedesetak – ove godine i bitno manje – studenata, pokazuju podaci resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je Telegram prikupio prošle godine. Malom broju upisanih studenata predaje otprilike 25 nastavnika, koliko su ih pješke izbrojali, a kada se njima pribroji još 19 preostalih zaposlenika, godišnji izdatak za njihove plaće iz proračuna penje se na milijun eura.

Kada su prošle godine razgovarali s dekanicom Veleučilišta Lovorkom Blažević, kazala je kako je duboko svjesna problema s kojima su suočeni. Najavila je tada da će uoči ovogodišnjih upisa provesti naglašene marketinške aktivnosti prema maturantima te kako studij “Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša” namjeravaju pripojiti “Biljnoj proizvodnji” i značajno ga modernizirati. Razgovor je zaključila nadom da se u ovoj godini neće dogoditi osjetniji upisni pad, piše Telegram.

Studiji bez studenata

Zamolili su je za komentar ovogodišnje situacije, upitali zašto “Stočarstvo krša” nije pripojeno “Biljnoj proizvodnji” kako je najavila prošle godine i zamolili je – iznova – da kaže kako vidi daljnju perspektivu Veleučilišta. Niti sedam dana nakon poslanog upita, nije zaprimljen dekaničin odgovor. Istaknimo u konačnici kako se na loše upisne rezultate krajem srpnja osvrnuo i resorni ministar Radovan Fuchs.

Krajem srpnja kazao je kako je zamolio čelnike fakulteta i sveučilišta “da se ne održavaju fantomski studiji na kojima nema studenata te da učine napore u privlačenju studenata, ne samo iz Hrvatske nego i iz drugih zemalja”. Naveo je Fuchs i kako postoje “apsurdni primjeri” da u nekim institucijama bilježe veći broj zaposlenih, no što broje studenata. Kao da mu je Knin bio na umu.