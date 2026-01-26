Vedrinske mačkare kreću u pohod: Povorka od Bojina guvna preko Graba i Jabuke do Trilja, a navečer slijedi ono najbolje

U nedjelju, 1. veljače 2026., u svoje pohode kreću Vedrinske mačkare. Polazak povorke predviđen je u 8 sati s Bojina guvna, odakle se kreće prema Grab-u, gdje bi trebali stići oko 9.30 sati. Nakon toga mačkare nastavljaju iz Graba prema Jabuci, s planiranim dolaskom oko 11 sati. Poslije Jabuke povorka ide na Rasode, gdje je oko 12 sati planiran ručak. Nakon ručka slijedi nastavak puta prema Trilju, a dolazak u centar grada očekuje se oko 14 sati.

Povratak je predviđen oko 16 sati kod škole u Vedrinama, no tu program ne završava. Zabava bi se trebala nastaviti uz dobru glazbu i druženje do večeri, javljaju organizatori.

Kako navode organizatori, za sve mačkare i goste bit će dovoljno graha, a svi su pozvani.