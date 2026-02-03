VEDRA objavila upute za dolazak na koncert Thompsona u Rijeci: "Nastavite ravno do Titovog trga. Tamo se malo odmorite"

Udruga VEDRA – Veterani Domovinskog rata i antifašisti objavila je upute za dolazak na koncert M.P. Thompsona u Rijeci, navodeći preporučenu pješačku rutu kroz središte grada i više lokacija koje nose antifašističku i partizansku simboliku.

U objavi se sugerira dolazak automobilom i parkiranje u središtu grada: "Parkirate se na Delti", nakon čega slijedi šetnja "kroz Park oslobođenja, uz spomenik oslobođenja Rijeke od fašizma".

Od Titovog trga prema Dvorani mladosti

VEDRA u nastavku opisuje kretanje prema Titovom trgu: "Nastavite ravno do Titovog trga. Tamo se malo odmorite", a potom se nastavlja "lagano uzbrdo Bulevardom oslobođenja".

U tekstu se dalje navodi ruta preko više ulica i šetališta: "šetalištem partizanskog pjesnika Ivana Gorana Kovačića do ulice antifašista Joakima Rakovca", potom kroz "ulice drugo heroja Slavka Krautzeka", sve do "trg narodnog heroja Jugoslavije Viktora Bubnja", gdje se, kako stoji u objavi, nalazi "Vaše odredište Dvorana mladosti".

Preporuka za one koji dolaze ranije

Za posjetitelje koji stignu prije vremena, VEDRA u objavi predlaže dodatnu šetnju: "Ukoliko ste stigli pre rano prošećite ulicom antifašista Bože Felkera do Partizanskog puta."

Na kraju objave nalazi se potpis: "SF-SN."