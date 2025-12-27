Većina ljudi ovo ne zna, ali je koriste svaki dan: Koliko je drvena kuhača zapravo sigurna?

Drvena kuhača jedan je od onih kuhinjskih predmeta koji gotovo svakodnevno koristimo. Njena popularnost nije slučajna. Ne provodi toplinu, pa ostaje ugodna na dodir čak i tijekom dugotrajnog kuhanja. Dovoljno je čvrsta za miješanje gustih jela, a istovremeno dovoljno nježna da ne ošteti osjetljive sastojke ili posuđe, prenosi City Magazine.

Osim toga, drvo ne reagira s kiselim ni slanim namirnicama, što znači da ne mijenja okus hrane. Vizualno, drvena kuhača unosi toplinu i prirodnost u kuhinju, zbog čega i danas ima posebno, gotovo bezvremensko mjesto. No, najčešća briga vezana uz drvene kuhače odnosi se na bakterije. Istina je da je drvo porozan materijal, no to samo po sebi ne znači da je nehigijensko.

Ključni problem nije poroznost, već vlaga. Kada se drvena kuhača pravilno opere i temeljito osuši, okruženje postaje znatno nepovoljnije za razvoj mikroorganizama. Problemi nastaju kada je stalno vlažna, oštećena ili napuknuta – tada ostaci hrane i vlaga mogu stvoriti idealne uvjete za bakterije.

Sigurnost drvene kuhače ne ovisi o materijalu, već o načinu korištenja. Nakon svake upotrebe potrebno ju je oprati toplom vodom i blagim deterdžentom. Namakanje u vodi ili pranje u perilici posuđa treba izbjegavati jer takvi postupci oštećuju drvo i skraćuju mu vijek trajanja. Jednako je važno ostaviti kuhaču da se potpuno osuši na zraku. Povremeno premazivanje jestivim uljem pomaže zatvoriti pore, očuvati glatku površinu i produžiti trajnost, piše Večernji list.

Kada je vrijeme za zamjenu?

Drvena kuhača prestaje biti sigurna za upotrebu kada se pojave duboke pukotine, trajno neugodan miris ili vidljivi tragovi plijesni. To su jasni znakovi da materijal više nije higijenski pouzdan. Poseban oprez potreban je kod pripreme sirovih namirnica, gdje postoji veći rizik od unakrsne kontaminacije.

Plastika je lagana i praktična, ali se s vremenom troši i može otpuštati sitne čestice. Metal je izdržljiv, no često neprikladan za osjetljivo posuđe. Silikon djeluje suvremeno i fleksibilno, ali i dalje postavlja pitanja o dugoročnoj sigurnosti i održivosti. Drvo se nameće kao prirodni kompromis – zahtijeva više pažnje, ali zauzvrat nudi osjećaj autentičnosti, trajnosti i povezanosti s tradicijom.