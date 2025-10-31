Veći požar na građevinskom objektu u blizini Delnica: "Nema spasa tvrtki, šteta je ogromna. Nema ozlijeđenih"

Izbio je požar na građevinskom objektu u petak navečer u Ravnoj Gori kraj Delnica, potvrdili su iz primorsko-goranske policije.

Do požara je došlo oko 17:40 sati, a nije bilo ozlijeđenih ljudi.

Iz policije navode kako je gašenje u tijeku i da će provesti očevid kojim će se znati više o materijalnoj šteti.

Čitatelj 24sata rekao je da je požar izbio na jednoj od firmi u Ravnoj Gori.

"Planulo je sve iz nepoznatih razloga. Požar je pod kontrolom, ali nažalost nema spasa firmi. Šteta je velika", rekao je čitatelj.