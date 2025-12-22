Večeras završnica Humanitarnog adventa u Vitini: Mjesto susreta srca, vjere i zajedništva

Vitina ovih dana živi poseban adventski ugođaj, a večeras, 22. prosinca, održava se završna večer prvog Humanitarnog adventa u ovom mjestu. Od 20. do 22. prosinca Vitina je postala mjesto susreta ljudi velikog srca – mjesto gdje se advent ne živi samo riječima, nego djelima.

Ova lijepa priča krenula je iz jednostavne ideje entuzijastične ekipe, s iskrenom željom da se pomogne najpotrebitijima. Nitko na početku nije mogao ni zamisliti koliki će biti odaziv, a danas Vitina okuplja ljude iz svih krajeva i gradova Hercegovine. Svaki dolazak, svaki osmijeh i svaka topla riječ svjedoče da su ljudi prepoznali pravu bit ovog događaja.

Pomoć potrebitima Župe Vitina

Sav prikupljeni prilog namijenjen je potrebitima Župe Vitina, čime Humanitarni advent dobiva svoju najdublju svrhu. Upravo večeras očekuje se posebno emotivna atmosfera, jer se u jednom prostoru spajaju staro i mlado, obitelji, prijatelji i svi oni koji žele biti dio nečega lijepog i dobrog.

Duh Adventa na svakom koraku

Vitina je ovih dana spojila ljubav na jednom mjestu. Spojila je vjeru, zajedništvo i ono najvažnije – pripremu srca za rođenje Isusa, za mali Božić, kako i dolikuje vremenu u kojem se nalazimo. Upravo takav duh osjeća se na svakom koraku ovog Adventa.

Organizatori pozivaju sve koji još nisu došli da se večeras pridruže završnoj večeri, budu dio ove tople priče i svojim dolaskom uveličaju događaj koji već sada ostavlja dubok trag u Vitini.

Tijekom večeri bit će zabilježeni videozapisi i fotografije, kako bi se ova posebna atmosfera i emocija mogli podijeliti i s onima koji večeras ne budu mogli doći.

Vitina večeras ne zatvara samo Advent – večeras slavi ljubav, zajedništvo i dobro koje spaja ljude.