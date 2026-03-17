Večeras u Fotoklubu Split gostuje Jelena Matić

Večeras, 17. ožujka u 19 sati, u Foto utorku u Fotoklubu Split gostovat će Jelena Matić iz Beograda, povjesničarka i teoretičarka fotografije i suvremene umjetnosti.

U predavanju „Fotografija i pejzaž u umjetničkim praksama u Srbiji nakon 2000. godine“ govorit će o odnosu fotografije i pejzaža kao dijela šireg kulturnog i društvenog sustava te o načinima na koje umjetnici kroz fotografiju promatraju, interpretiraju i oblikuju prirodne i urbane prostore.

Poseban naglasak bit će na umjetničko-fotografskoj sceni u Srbiji u posljednjih gotovo trideset godina, obilježenoj tranzicijom, globalizacijom i promjenama krajolika. Kroz različite pristupe predstavit će radove autora koji su obilježili suvremenu fotografsku scenu u Srbiji, među kojima su Branimir Karanović, Vesna Pavlović, Nina Todorović, umjetnička grupa diSTRUKTURA, Andrea Palašti, Sonja Žugić i Luka Klikovac. U predavanju će se osvrnuti i na regionalni kontekst kroz radove umjetnika iz susjednih zemalja: Sandre Vitaljić (Hrvatska), Jake Babnika (Slovenija) te Mitra Simikića i Nenada Maleševića (Bosna i Hercegovina).

Jelena Matić diplomirala je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, magistrirala teoriju umjetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a doktorirala na Fakultetu za medije i komunikacije. Autorica je knjige Kratka istorija fotografije te brojnih tekstova i izložbi posvećenih fotografiji i suvremenoj umjetnosti. Od 2018. godine radi kao stručna suradnica na predmetu Razvoj fotografskog medija na Fakultetu primijenjenih umjetnosti u Beogradu.

Predavanja u sklopu programa Foto utorak dio su aktivnosti koje Fotoklub Split provodi u okviru EU projekta Sciences Comes to Town, na kojem udruga sudjeluje kao pridruženi partner.

Diskurzivni program FOTO UTORAK sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je dio Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.” koji se financira sredstvima Zaklade ‘Kultura nova’.