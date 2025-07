Sutra u Fotoklubu otvorenje izložbe poznate američke fotografkinje

Izložba donosi presjek jedne od najznačajnijih razdoblja u povijesti glazbe – eksplozije američke underground punk-rock, heavy metal i grunge scene kasnih osamdesetih i početka devedesetih. Kako nam otkriva, Alison Braun svijet fotografije i žestoka energija live nastupa oduševili su još kada je kao jedanaestogodišnjakinja promatrala fotoreportere na koncertu grupe KISS. U tom je trenutku, kaže, otkrila strast koja će joj obilježiti život. Svoj prvi fotoaparat, Pentax K1000, dobila je na dar od oca, iskusnog fotoamatera, koji ju je uputio u tajne fotografije i magiju rada u tamnoj komori. U dobi od samo 14 godina, Braun je počela fotografirati u mračnim, prepunim klubovima u Los Angelesu, a kao tinejdžerica naoružana fotoaparatom omogućila je sebi pristup brojnim kultnim klubovima i live nastupima najzvučnijih imena na tadašnjoj sceni. Također, pišući za časopise 'Maximumrocknroll' i 'Flipside', povezala se s bendovima te je od sumornih klubova i skvotanih skladišta pa sve do kultnih mjesta u Los Angelesu, postala tiha stalna postava jedne ere, bilježeći trenutke koje su drugi previdjeli.

Tijekom svoje karijere Braun je fotografirala više od 200 bendova, a njene fotografije i dan danas svjedoče i čuvaju neponovljivu energiju i intenzitet zbivanja toga vremena. Izložba u Galeriji fotografije Fotokluba Split donosi izbor njenih omiljenih fotografija, a širi izbor obuhvaćen je u istoimenoj knjizi IN THE PIT, objavljenoj u nakladi No Plan Recordsa. Na izložbi se tako mogu vidjeti kultne fotografije bendova poput Dead Kennedysa, Black Flaga, GBH-a, Dischargea, Bad Brainsa, Ramonesa i brojnih drugih.

Kako je istaknuto u predgovoru izložbi, za Alison Braun se s punim pravom može reći da je pionirka koncertne i glazbene fotografije. Više od četiri desetljeća provela je snimajući nastupe uživo i bilježeći sirovi izražaj i kulturni značaj američke punk rock, hardcore, heavy metal i grunge glazbene scene osamdesetih i devedesetih godina prošloga stoljeća. Dokumentiranje takvih događaja, u kombinaciji s intervjuima i izvještajima sa scene za utjecajne punk fanzine poput Maximumrocknroll i We Got Power, proslavio je njen rad diljem svijeta.

Izložba u Fotoklubu Split ostaje otvorena do 25. kolovoza i može se pogledati u radno vrijeme Galerije fotografije, svakim radnim danom od 8 do 21 sat.

Izložba je dio ''Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025.'' koji je financiran sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložbeni program Galerije fotografije financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Županijske lučke uprave.