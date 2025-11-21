Večeras slijedi neočekivani trenutak Amara Bukvića i Sanje Vejnović, gledatelji na aparatima: 'Zakuhalo se dobro! Sad kreće ringišpil!'

Brojni gledatelji svake večeri od 20.15 sati s nestrpljenjem čekaju nove epizode 'Divljih pčela', a mnoge od njih najviše intrigira tajanstveni Domazet, kojeg je maestralno utjelovio cijenjeni Amar Bukvić. Već večeras otkrit će svoje novo lice u neočekivanoj sceni poljupca sa sjajnom Sanjom Vejnović, u ulozi Mirjane Vukas.

Misteriozni stranac Toma Domazet došao je u Vrilo na poziv Mirjane Vukas nakon smrti njezina sina Petra, a glavni mu je zadatak približiti se sestrama Runje, u koje ona najviše sumnja, premda je nitko ne shvaća ozbiljno. No majčinski instinkt govori joj da od tog plana ne treba odustati.

Iako sve počinje samo kao posao, Toma je svojom snažnom karizmom brzo osvojio stanovnike Vrila – povučenog generala Badurinu, inspektora Sikiricu, ali i Zoru te Katarinu, kojoj je čak pristao pomoći i s poslom na polju.

S jedne strane empatičan, topao i srdačan, a s druge misteriozan, oštar i direktan – njegov lik najviše intrigira gledatelje serije. Hoće li prevladati njegova dobrota ili tama koju oduvijek nosi sa sobom?

I sam Amar Bukvić ističe kako je Domazet najintrigantniji i najslojevitiji lik koji je dosad utjelovio u ovakvom tipu formata, i baš zato posebno uživa igrajući ga i istražujući njegove karakteristike.

A već u večerašnjoj epizodi ponovno će iznenaditi, i to poljupcem s Mirjanom Vukas!

„Najbolje voće je zabranjeno voće“, poručuje Domazet Mirjani koja se prepušta poljupcu.

Broji gledatelji nisu ostali imuni već i na samu najavu scene, pa se ispod videa na društvenim mrežama nižu komentari prepuni iščekivanja.

„E sad tek počinje cirkus kad su proradile strasti i emocije“, „Ovo nisam mogla predvidjeti“, „Bit će svašta“, „Opa, samo jako, zakuhalo se dobro“, „E sad kreću drame“, „Bit će jako zanimljivo i napeto“, „Auuu, letjet će glave“, „Auuu brate, sad kreće ringišpil“, samo su neke od njih.

Uz to, Domazet će se sukobiti i s Antom Vukasom, čiju će naredbu odbiti poslušati. Jakov i Katarina se prepuštaju emocijama, iako znaju da ne mogu biti zajedno. Plan industrijalizacije podijelio je selo, a mnogi za to krive Katarinu. Ante nudi Nikoli kompromis koji bi mu osigurao očev blagoslov za brak. Katarina odlazi Anti kako bi mu priopćila svoju odluku o Cvitinom mirazu...

Zašto je Mirjana tražila Domazeta i kako se rasplela cijela situacija? Nova napeta epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je već večeras od 20.15 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.