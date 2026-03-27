Večeras se u Splitu održava 33. Porin

Sve je spremno za 33. dodjelu najvažnije glazbene nagrade - Porin! Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija domaćini su nagrade koja će se dodijeliti u Š.C. Gripe. U čije će ruke pripasti statue autora Ivice Propadala, a koje je ručno izradila Staklarna Rogaška, saznat ćemo večeras od 20:15 sati kad kreće prijenos uživo na HTV 1 i HR2. Predprijenos kreće u 17 sati, a u 19 sati se okupljaju dotadašnji dobitnici i nominirani na crvenom tepihu.

Na pozornici Porina nastupit će: LET 3, Klapa Šufit, Matija Cvek, Marko Tolja, Vatra, Pavel, Baby Lasagna, Goran Karan, Rišpet, Jelusick, Dunije, Mayales, Tonka Šerić, Henry Radanović Quartet, Mangroove, Zbor Izvor, Ana Opačak, Martina Filjak, Martina Mikelić i Valerija Nikolovska. Voditeljsku palicu 33. Porina preuzimaju Zlata Mück Sušec i Ivan Vukušić.

Večeras će se tijekom prijenosa uživo dodijeliti i Porin za životno djelo našem istaknutom violinistu Goranu Končaru. Statuu Porina za životno djelo već niz godina izrađuje Klesarska škola u Pučišćima na Braču.

Grad domaćih posljednjih nekoliko dana živi u znaku glazbe zahvaljujući Danima Porina koji su u Split donijeli pregršt događanja kao što su paneli, koncerti, izložbe, ćakula sa splitskim autorima... U četvrtak je dan započeo Dalmatinskom marendom u crkvi svetog Luke, u organizaciji TZ Splitsko-dalmatinske županije, donoseći jedinstven spoj tradicije i suvremene glazbene priče. U podne je u hotelu Dioklecijan u organizaciji Croatia Records predstavljen album Vlatka Stefanovskog, ovogodišnjeg dobitnika Porin Special Merit nagrade, dok je večer donijela njegov koncert u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u organizaciji Hrvatskog doma Split – glazbeni događaj na kojem mu je Nagradu uručio dugogodišnji prijatelj Zlatan Stipišić Gibonni. Za završetak dana program se preselio u Caffe bar Basket, gdje je Toni Starešinić održao vinyl warm-up tulum.

Program Dana Porina zaključuje se u subotu, 28. ožujka koncertnim večerima koje nastavljaju slaviti domaću glazbu. U organizaciji Hrvatskog doma Split koncert će održati Mangroove, dok će se u studiju Underground Control održati koncert ELEVEN, kojim se zatvara tjedan glazbenih susreta u Splitu.

Split se i ove godine potvrđuje kao idealan domaćin Porina – grad koji se, zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom te turističkim zajednicama grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, već više puta pokazao kao izvrsna pozornica za ovu glazbenu manifestaciju. Njihovo iskustvo, infrastruktura i bogata tradicija kulturnih događanja jamče vrhunsko domaćinstvo, uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.