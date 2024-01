Večeras očekujemo i treću pobjedu u grupi, Barakude igraju protiv Crne Gore

Zahuktava se Europsko prvenstvo u vaterpolu, hrvatska reprezentacija koja brani naslov iz 2022. godine kada je u Splitu pobijedila Mađare 10-9, večeras u 20.15 sati igra posljednju utakmicu u grupi "A" protiv susjeda - Crne Gore.

Nakon dva kola imamo pet bodova, pobjede smo upisali protiv Španjolske i prije dva dana Francuske. Sada je vrijeme za treću pobjedu koja jamči prvo mjesto u grupi i prolazak u četvrtfinale. Držimo vrh ljestvice, druga je Španjolska sa 4 boda, treći Crnogorci sa 2 i posljednja je Francuska koja ima samo jedan bod.

Što nas čeka u zadnjem kolu? Španjolska će pobijediti Francusku (danas u 17.45), osim ako se ne dogodi neko ludo iznenađenje i nakon tri kola će na kontu imati ukupno 7 bodova. Nama, dakle trebaju sva tri boda, odnosno pobjeda bez peteraca za prvo mjesto u skupini i siguran prolaz među osam najboljih u Europi. Poraz bi nas možebitno zakucao na treću poziciju koja nam nije draga jer vodi u dodatne kvalifikacije za četvrtfinale. Prve dvije pozicije na ljestvici to nam omogućuju bez nepotrebne muke.

Analizirajući prve dvije utakmice možemo biti zadovoljni učinkom i prikazanim. Protiv Španjolske smo se vratili nakon minus 2, osigurali peterce i na krilima Marka Bijača uzeli dva boda. Protiv Francuske smo dominirali, ali s lošom realizacijom igrača više, tek 13/1, što izborniku Tucku zadaje glavobolju. Morat će ubaciti u glavu svojim igračima da budu strpljivi i čekaju pravu priliku. Naš je as upravo jedan od ponajboljih svjetskih vratara Marko Bijač, koji je i u Splitu nosio Barakude do zlata. Za razliku od Crne Gore koja ima pomlađenu reprezentaciju, naša izabrana vrsta sastavljena je uglavnom od nešto starijih i iskusnijih vaterpolista. To može biti prevaga.

Naša nova prednost je domaće plivalište, iako i susjedi najavljuju svoje navijače. To je još jedan obračun, ali ovoga puta na tribinama. I tu smo jači. Ova je zapravo utakmica ključna za sve ostale koje naša vrsta ima na putu do pobjedničkog trona.

Idemo jako Barakude, idemo po pobjedu!