Večera iz noćne more: Nakon večere u 14 sljedova gosti završili na infuziji

Bila je subota navečer kada je muškarac s prijateljima rezervirao stol u luksuznom restoranu Coco & Carmen u Stockholmu. Ono što je trebalo biti nezaboravno gastronomsko iskustvo ubrzo se pretvorilo u noćnu moru.

"Često idemo jesti vani. Imali smo degustacijski meni", ispričao je. Degustacijski meni sastojao se od čak 14 jela i pet deserata - od crvenih kozica i telećeg odreska, juhe od divlje svinje do okruglica s gljivama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Umjesto ugodnih uspomena, gosti će večer pamtiti po narušenom zdravlju. Već u nedjelju navečer počeli su se osjećati loše, a simptomi su se ubrzo pojačali.

"U ponedjeljak ujutro bilo mi je stvarno loše. Imao sam temperaturu od 39 stupnjeva. Isto je bilo i kod svih s kojima sam bio tamo. I drugi prijatelji koji su jeli tijekom vikenda svi su se razboljeli", kaže muškarac, prenosi Dnevnik.

Prema riječima dežurnog liječnika u bolnici Smittskydd Stockholm, najmanje troje gostiju razvilo je listeriju.

"Završio sam u bolnici. Nisam bio sam, tamo se našlo više ljudi na infuziji, a neki već imaju pozitivan test na listeriju", opisao je muškarac kako je završio u bolnici St. Göran’s. Dodao je i da zna za druge hospitalizirane u Södersjukhusetu.

Restoran Coco & Carmen odmah je reagirao, šaljući pismo svim gostima koji su ondje večerali između 25. i 27. rujna. Upozorili su ih da, ako imaju simptome da hitno potraže liječničku pomoć.

Restoran je sada zatvoren, a na službenoj stranici objavili su priopćenje kako surađuju s vlastima kako bi utvrdili izvor zaraze.

"Radimo sve što možemo da otkrijemo što se dogodilo", kratko su poručili.

Luksuzni restoran, poznat po ekskluzivnim jelovnicima i skupim večerama, sada se suočava s ozbiljnom krizom. Istraga je u tijeku, a broj oboljelih mogao bi rasti kako rezultati testova budu pristizali.