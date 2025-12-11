Večer punog srca i glazbene čarolije: Publika oduševljena koncertom Gradske glazbe „Stjepan Radić“ Žrnovnica

U ponedjeljak, 8. prosinca, u koncertnoj dvorani Hrvatskog doma u Splitu održan je svečani koncert Gradske glazbe „Stjepan Radić” koji je privukao brojne ljubitelje glazbe.

No, samo dva sata prije početka činilo se da višemjesečni trud članova orkestra neće doći do izražaja. Glazbenike je zatekla vijest da je solistica Ana Bosančić, zbog visoke temperature i grlobolje, prisiljena otkazati nastup.

U trenutku kada je situacija izgledala bez izlaza, dogodio se iznimno pozitivan preokret. Ulogu solistice, hrabro je preuzela mlada Klara Rogošić. Publika je s nestrpljenjem očekivala njezin nastup, a Klara je, nakon što je orkestar u prvom dijelu izveo djela Ive Tijardovića i Jakova Gotovca, zajedno s gudačkim ansamblom gradske glazbe „Grandioso” – sekcijom orkestra „Stjepan Radić”, priredila izvedbu koja je izazvala pravu erupciju oduševljenja u dvorani.

Ova neočekivana i dirljiva zamjena podsjetila je sve prisutne na snagu zajedništva i ljubav prema glazbi koja u Žrnovnici nikada ne izostaje. Koncert je zaključen na najljepši mogući način — zajedničkom izvedbom svih izvođača i publike božićne pjesme „Narodi nam se”, koja je ispunila dvoranu toplinom, radošću i osjećajem ponosa.

Posebno emotivan trenutak bio je kada je gradonačelnik u svom obraćanju obećao kako će grad intenzivno raditi na osnivanju glazbene škole u Žrnovnici, što je publika pozdravila dugim pljeskom i odobravanjem.

Večer u Hrvatskom domu tako je postala nezaboravan glazbeni doživljaj koji će članovima orkestra i publici ostati u sjećanju kao dokaz da istinska glazbena strast uvijek pronađe svoj put, bez obzira na prepreke.

Gradska glazba „Stjepan Radić“ već se priprema za svoj sljedeći nastup — u sklopu splitskog Adventa, orkestar će održati svečani božićni koncert na Pjaci u Splitu, u nedjelju, 21. prosinca, s početkom u 19 sati. Bit će to još jedna prilika da se uživa u bogatom glazbenom programu i jedinstvenom blagdanskom ugođaju koji ova glazba neizostavno donosi.