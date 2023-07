VEČER MALE VENECIJE U Vranjicu se sprema prava glazbena poslastica: Stiže talijanska zvijezda!

Ideja za jednu ovakvu večer potekla je iz radionice koja se održala u okviru manifestacije "Turizam u mom gradu 2012.", koju su je osmislili učenici OŠ don Lovre Katića za koju su i nagrađeni od strane TZ grada Solina.

Kako se Vranjic često s pravom naziva Mala Venecija, upravo iz tog razloga ova manifestacija nosi taj naslov. Ovaj događaj postao je već tradicija, počevši od 2017. godine. Dodatne informacije o ovoj finoj manifestaciji dobili smo od Ksenije Varvodić.

Ksenija, znam da ti je italija oduvijek bila u srcu. Evo još jedne prigode. Zar ne?

-Mislim da je u mom srcu Italija isprepletena s mojom Hrvatskom. Blizina i utjecaj talijanske kulture, ponajviše kancone, na Dalmaciju je neizostavna. Od malena je moj put bio određen prema talijanskoj kanconi, posebno onoj iz Napulja.

Kakav nas program očekuje ove godine?

-Dobri stari talijanski hitovi s jednim lijepim toplim mezzosopranom iz Napulja. Naime nedavno sam se vratila iz Campanije. Bila sam na Amalfitanskoj obali, na Capriju, u Sorrentu, na Vezuvu i naposljetku u predivnom Napulju. Osjećala sam se kao kod kuće, kao da sam to sve već negdje doživjela, u nekom lijepom snu. Predivna su to mjesta zaista. Odišu glazbom bliskoj nama Dalmatincima.

Na putu prema kući upoznala sam jednu dragu Talijanku iz Napulja, isto kolegicu pjevačicu koja je isto mezzosopran kao i ja. Čim sam je čula kako pjeva Maruzzellu, morala sam je pozvati da gostuje na mom koncertu. Ona je odmah prihvatila poziv. Toliko me razveselila da sad ne mogu dočekati koncert! Njeno ime je Carmen Di Rosa.

Kao i svakog ljeta ne nedostaje koncerata i gaža?

Raduje me svaka gaža i koncert s mojim kolegom Vinkom Urlićem jer već godinama surađujemo i on je odličan klavirist. Posložili smo pjesme tako da je baš gušt surađivati s njim. Ovog ljeta radimo kao i uvijek - samo evergreen i kancone. To smo mi. To je ono što nas raduje i gdje se predstavimo u najboljem svjetlu.

Prošle godine ste bili i u Firenci na sajmu turizma?

-Da, u 10. mjesecu s mojom dragom i vrijednom Jelenom Stupalo, direktoricom TZ Solin. Njen poziv me razveselio. Predstavljale smo Salonu kao najveće hrvatsko arheološko područje. Ja inače radim kao turistički vodić pa mi je to bilo jako korisno i zanimljivo. Talijani su bili oduševljeni sa brošurama i slikama naše predivne Salone, a kako Jelena odlično govori talijanski jezik, sve smo prezentirale bez problema.

Dakle, i pjesma , jezici i turizam , a ove godine te nećemo vidjeti na Festivalu kancone u Šibeniku?

-Točno. Sve je to u mojoj glavi povezano, ali u osnovi leži glazba. Ma zapravo svaki jezik, a posebno talijanski, je glazba. Jako je melodičan. Što god da radim, čega god se uhvatim, glazba mi mora biti okosnica toga. Onda je i gušt i uspjeh. Nadam se da će posjećenost Večeri male Venecije biti kao i svake godine. Hvala od srca publici u Vranjicu što se svake godine vraćaju i što pjevaju sa nama talijanske hitove. Vidimo se i ove godine na istom mjestu veli Ksenija, profesorica talijanskog jezika i istinski poklonik dobre pjesme.