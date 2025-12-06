VEČER BEZVREMENSKIH HITOVA NA PJACI: Splićani uz Magazin satima pjevali kao jedno!

Šušur po gradu krenuo je već od jutra, povodom blagdana Svetog Nikole bogat glazbeno – zabavni program za djecu odvijao se na više lokacija. U Đardinu koji je kroz prijepodne odjekivao pjesmom i smijehom mališana u kasnijim poslijepodnevnim satima upaljena je i druga adventska svijeća.

Večernji sati Splićane su okupili na Pjaci u iščekivanju omiljene grupe koja je u potpunosti opravdala očekivanja.

Već na prve taktove „Nesvjestice“, za kojom su se samo redali novi, ali i stari hitovi grupe Magazin poput „Tri sam ti zime šaptala ime“, „Oko moje sanjivo“, „Balkanska ulica“, „Kokolo“ i brojne druge, trg je postao veliki zbor. Moćan glas mlade i talentirane Lorene Bućan donio je novu svježinu legendarnim pjesmama, a publika je bez zadrške preuzimala ulogu back vokala.

„Najdraže mi je nastupati u mom rodnom gradu i iskreno nisam znala što očekivati, međutim ljudi su uživali u intimnijoj atmosferi, bili smo bliže publici nego inače, baš sam guštala.“, rekla nam je Lorena Bućan, kojoj je ovo već drugi nastup s Magazinom na Pjaci. Podsjetimo, lani se upravo na ovom splitskom trgu prvi put pojavila s legendarnom grupom:

„Najbolje bi bilo da ovako nastavimo svake godine, da to postane tradicija, ima još lipih kantuna Pjace na kojima nismo bili“, predložila je uvijek dobro raspoložena Lorena Bućan.

Smijeh, pjevanje i blagdanska toplina ispunili su Pjacu, pretvorivši ovu adventsku večer u još jedan poseban događaj kojem su svjedočile različite generacije.

Kako je sve skupa izgledalo, pogledajte u našoj bogatoj fotogaleriji.

Raznovrstan program splitskog adventa nastavlja se i u narednim danima. Već u nedjelju, pored koncerata, dječjih radionica i kreativnih kutaka, vrijedi istaknuti i humanitarnu akciju Lonac dobrote, koja će se održati na Pazaru, s početkom u 12 sati. Riječ je o incijativi Veleučilišta Aspira u suradnji s Gradom Splitom i Restoranom Gudin. Studenti Gastronomije pod vodstvom chefova kuhat će za prolaznike, a svaka dobrotvorna gesta ide za potrebe korisnika dječjeg doma Maestral.

„Ovo je jedna topla i humanitarna inicijativa koja spaja ljubav prema kulinarstvu s blagdanskim duhom“, poručuju organizatori Lonca dobrote pozivajući sve Splićane da sutra svrate na Pazar.

Cjelokupan program ovogodišnjeg Adventa u Splitu pratite na advent.split.hr.