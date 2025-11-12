Već su identificirani svjedoci? Priča o "Sarajevo safariju" trese svijet, tko su bogataši koji su plaćali da ubijaju civile?

Talijansko državno odvjetništvo u Milanu otvorilo je istragu nakon šokantnih tvrdnji da su bogati strani državljani – uključujući Talijane – tijekom opsade Sarajeva početkom 1990-ih plaćali za priliku da pucaju na civile s položaja pod kontrolom Vojske bosanskih Srba.

Navodi govore o tzv. „snajperskim safarijima“, u kojima su dobrostojeći ljubitelji oružja navodno plaćali i do 90.000 dolara (oko 100.000 eura) kako bi iz snajpera gađali nenaoružane stanovnike. Prema tvrdnjama, postojale su i različite „tarife“ za pogibiju muškaraca, žena i – prema nekim izvorima – djece.

Istraga pokrenuta nakon prijave talijanskog novinara

Prijavu je podnio talijanski novinar i pisac Ezio Gavazzeni, koji tvrdi da je prikupio iskaze i dokumente koji upućuju na to da su se ovi zločinački „izleti“ događali u razdoblju od 1992. do 1994. godine, na položajima iznad opkoljenog Sarajeva.

Gavazzeni, inače autor tekstova o terorizmu i mafiji, navodi da mu je ključni izvor bio bivši pripadnik bosanske vojne obavještajne službe. On tvrdi da su bosanske vlasti o svemu izvijestile talijansku vojnu obavještajnu službu Sismi početkom 1994., te da je iz Italije ubrzo stigla informacija kako su „safariani“ navodno zaustavljeni, javlja BBC.

Navodi sežu desetljećima unatrag

O ovim optužbama povremeno se govorilo proteklih 30 godina, no nikada nisu bile potkrijepljene konkretnim dokazima. Priča je ponovno dobila pažnju nakon slovenske dokumentarne serije „Sarajevo Safari“ iz 2022., u kojoj se tvrdi da su stranci iz više zemalja – uključujući Italiju, Francusku, SAD i Rusiju – sudjelovali u smrtonosnom „turizmu“.

Gavazzeni je svoje nove nalaze – među kojima je, navodno, i službeni dokument bivše sarajevske gradonačelnice Benjamine Karić – predao tužiteljstvu u Milanu početkom godine. Istragu vodi tužitelj za terorizam Alessandro Gobbis, a tretira se kao – istraga za ubojstva.

Srpske snage držale grad u višegodišnjoj opsadi

Opsada Sarajeva, najduža u modernoj europskoj povijesti, trajala je gotovo četiri godine. U tom razdoblju ubijeno je više od 11.000 civila, među njima i više od 1.600 djece.

Stanovnici su svakodnevno bili izloženi snajperskoj vatri i granatiranju, a najopasniji dijelovi grada, među kojima je zloglasna „Sniper Alley“, ušli su u povijest ratnih zločina nad civilima.

Britanski vojnici: Nikad čuli za takve navode

Neki bivši pripadnici britanskih snaga koji su 1990-ih djelovali u Sarajevu izjavili su za BBC da nikad nisu vidjeli niti čuli dokaze o navodnim „snajperskim turama“. Smatraju da bi bilo iznimno teško logistički provesti takve operacije zbog brojnih kontrolnih točaka i prisutnosti međunarodnih snaga.

No Gavazzeni tvrdi da su se „rutine“ događale prikriveno, uz podršku pojedinaca unutar srpskih struktura, piše New York post.

Identifikacija uključenih Talijana navodno u tijeku

Prema pisanju talijanskih medija, tužitelji su već identificirali moguće svjedoke i osobe koje bi se mogle dovesti u vezu s navodnim događajima. Gavazzeni tvrdi da je već identificirao neke Talijane koji su navodno sudjelovali, te da bi mogli biti pozvani na ispitivanje.

Bosansko veleposlanstvo u Milanu priopćilo je da će u potpunosti surađivati u istrazi.