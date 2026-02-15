Već idući tjedan dijelu građana kreće isplata od 160 eura. Provjerite jeste li među njima

Isplata nacionalne naknade za starije osobe kreće u utorak, 17. veljače, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Isplata kreće korisnicima koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama, a naknadu će primiti ukupno 19.210 korisnika, među kojima dominiraju žene (80,30%), dok muškarci čine 19,70% primatelja.

Za ovu isplatu iz državnog proračuna osigurano je nešto više od tri milijuna eura.

Tko ima pravo i kako se prijaviti?

"Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji ima 65 ili više godina, ima prebivalište u RH neprekidno 10 godina prije podnošenja zahtjeva, nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, prihod njegova kućanstva ne prelazi 309 eura po članu kućanstva mjesečno, nije korisnik zajamčene minimalne naknade, nema pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, nije sklopio ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju (osim u slučaju raskida ili poništenja ugovora)", pojašnjavaju iz HZMO-a.

Pravo na naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti.

Korisnicima mirovine naknada se obračunava od prvog dana nakon prestanka isplate mirovine, a korisnicima zajamčene minimalne naknade od prvog dana nakon prestanka prava na tu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti osobno, u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučenom poštom, elektroničkim putem sustava e-Građani.