Preminuo don Nediljko Ribičić

U 78. godini života preminuo je don Nediljko Ribičić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije, objavili su iz Splitsko-makarske nadbiskupije.

Kako se navodi u službenom priopćenju, don Nediljko Ribičić preminuo je 13. travnja 2026. godine, okrijepljen svetim sakramentima.

Rođen je 1948. godine u Cisti Provo, gdje je 1974. godine zaređen za svećenika. Tijekom svog svećeničkog djelovanja služio je u župama Lokvičići i Svib.

Sprovodni obredi održat će se u četvrtak, 16. travnja, u 16 sati u Cisti Provo.

U objavi Nadbiskupije istaknuto je da ga Bog, dobri Otac, obdari obiljem svoga smilovanja, dok su se u molitvi i zahvalnom sjećanju od njega oprostili nadbiskupi, svećenici i vjernici Splitsko-makarske nadbiskupije.

Počivao u miru Božjem.