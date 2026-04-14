Roditelji djeci produžili praznike za jedan dan, sada im prijete kazne i do 2.500 eura

Granična policija u Memmingenu u Bavarskoj, nakon isteka uskrsnih praznika, zabilježila je deset slučajeva u kojima su roditelji djeci produžili odmor za jedan dan. Djeca su u školama pritom bila opravdana kao bolesna, iako su se zapravo vratila s putovanja kasnije nego što je bilo predviđeno. Nepravilnosti su otkrivene tijekom rutinske kontrole putnika na zračnoj luci, prenosi Fenix magazin.

U Njemačkoj se neopravdani izostanak iz škole smatra prekršajem, a visina kazni razlikuje se ovisno o saveznoj pokrajini, trajanju izostanka i tome je li riječ o ponovljenom kršenju. Tako u Bavarskoj kazne mogu ići do 1.000 eura, u Berlinu čak do 2.500 eura, dok se u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji kreću od 80 do 150 eura po danu izostanka. U Baden-Württembergu mogu doseći i do 300 eura dnevno.

Policija je najavila stroge i osjetne kazne za roditelje koji su pokušali uštedjeti na putnim troškovima, ali su pritom završili s prijavama zbog kršenja školskih obveza, piše Fenix.