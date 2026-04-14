Analitičar: "Vučiću su sve lađe potonule"

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da "istinsko razumijevanje između Srbije i Mađarske nije lako srušiti", no ostaje neizvjesno hoće li gospodarska suradnja dviju zemalja, ponajprije kroz projekte poput prodaje NIS-a, izgradnje pruge i naftovoda, preživjeti nedavne političke potrese u Mađarskoj. Dok Vučić uvjerava da će ti projekti opstati, sudbina dogovora s mađarskim MOL-om i dalje je neizvjesna, piše N1 Beograd.

Iako neki smatraju da je pobjeda MOL-a u utrci za Naftnu industriju Srbije (NIS) sada upitna, srbijanski predsjednik u to ne sumnja i tvrdi da ima važne vijesti. "Najnovija je vijest da je MOL odlučan nastaviti razgovore i sa Srbijom i s ruskim partnerom te da posao završimo onako kako smo i razgovarali u proteklom razdoblju", rekao je Vučić.

Iako je ranije isticao kako se Beograd ne može miješati jer su većinski vlasnici NIS-a Rusi, Vučić sada najavljuje da će s Mađarima uskoro biti potpisan međudržavni sporazum o prodaji, čiji detalji još nisu posve jasni.

"To nije lako potpisati jer oni imaju neke teške uvjete, a i mi imamo neke teške uvjete za njih. Naši se odnose na rad Rafinerije i na to da ne možemo preuzeti veće obveze nego što smo ih imali u odnosu s Rusima", pojasnio je Vučić.

Analitičar: "Poruke nekoga kome su sve lađe potonule"

Ivan Radak iz Forbesa Srbija smatra da Vučićevi istupi odaju nesigurnost. "Vučić je takav, neće priznati poraz ni u partiji Jamba, a kamoli da će propasti dogovor oko NIS-a. On si to jednostavno ne smije dopustiti. Vidjeli smo sinoć njegov govor tijela, vidjeli smo njegove poruke. To su poruke nekoga kome su sve lađe potonule. Nekoga tko vidi da brod tone, a on tu ne može puno učiniti. Pregovori će se nastaviti, ali pitanje je hoće li biti i dovršeni", kaže Radak.

Uloga američke diplomacije

Sudbinu aranžmana mogla bi odrediti i diplomacija, s obzirom na to da su Moskva i Washington ključni igrači u prodaji NIS-a, a Viktor Orban bio je saveznik i Vladimira Putina i Donalda Trumpa.

"Ne može se zanemariti da je američki potpredsjednik otvoreno podržao Orbanovu kampanju i da se Donald Trump ne čini pretjerano sretnim što je Magyar pobijedio na izborima. To bi moglo utjecati na to hoće li američka administracija blagonaklono gledati na nastavak aranžmana s MOL-om", ističe ekonomist i bivši veleposlanik Mihailo Brkić.

Mađarske investicije pod povećalom

Dodatnu neizvjesnost unose najave novog mađarskog premijera Pétera Magyara o antikorupcijskim mjerama, u sklopu kojih bi se pod povećalom mogao naći i MOL. "Péter Magyar promatra sve mađarske investicije u Srbiji kako bi utvrdio provode li se po tržišnim načelima ili je riječ o stjecanju političkog utjecaja Viktora Orbana", objašnjava novinar iz Mađarske Gábor Bodiš.

Sugovornici N1 suglasni su da se neizvjesnost nastavlja i da aranžman s MOL-om i dalje visi u zraku. Kao prvi korak, Amerikanci do petka trebaju odlučiti o produljenju licence za rad NIS-a, dok krajnji rok za prodaju istječe 22. svibnja.