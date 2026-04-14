Profesorica na Pravu: "AI se hrani tuđim sadržajem"

Stručnjakinja za intelektualno vlasništvo i redovna profesorica na Pravnom fakultetu Romana Matanovac Vučković upozorila je na nedostatak jasnih pravila u području umjetne inteligencije, koja se za svoje funkcioniranje koristi zaštićenim sadržajima.

Gostujući u HRT-ovoj emisiji 11 na 1 Romana Bolkovića, ocijenila je kako bi to moglo prerasti u ozbiljan društveni problem.

"AI se hrani tuđim sadržajem bez pravila"

Matanovac Vučković istaknula je da se generativna umjetna inteligencija uvježbava na golemim količinama zaštićenog sadržaja, poput medijskih članaka, kreativnih djela i glazbe, a da pritom nisu donesene odgovarajuće regulative.

"Ona se hrani i trenira na tom sadržaju, a da pri tome nismo regulirali smiju li to raditi i, ako smiju, koliko to košta", rekla je. Dodala je kako istovremeno postoji i problem s pravnim statusom djela koja nastaju korištenjem takvih alata. "Imamo i proizvod koji nastane kroz promptove i korištenje tih alata, za koji u ovom trenutku nismo sigurni želimo li ga i na koji način štititi autorskim pravima", pojasnila je.

Upozorila je na moguće posljedice takvog nereguliranog stanja. "Ako sad dođemo do toga da ćemo zapravo poništiti autorsko pravo i općenito taj oblik pravne zaštite na štetu svih onih koji su do sada stvarali i poštovali sustav, a u korist onih koji žele stvoriti alate generativne umjetne inteligencije i na taj način zavladati, steći moć i financijske prednosti, onda smo u jednom ozbiljnom društvenom problemu", ustvrdila je Matanovac Vučković.

Profesorica prava, gitaristica i buduća dekanica

Romana Matanovac Vučković redovna je profesorica na Pravnom fakultetu, Muzičkoj akademiji i Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te voditeljica poslijediplomskog studija "Intelektualno vlasništvo".

Autorica je više od 70 znanstvenih radova i sudjelovala je u pregovorima Hrvatske za ulazak u EU. Obnašala je dužnost zamjenice ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, a od 2018. godine posebna je savjetnica ministrice kulture i medija. Dobitnica je više nagrada, uključujući titulu Žene godine 2021., a izabrana je i za dekanicu Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Uz pravnu karijeru, školovana je klasična gitaristica s tristotinjak održanih koncerata, a danas je aktivna u kulturi kao predsjednica Hrvatskog glazbenog zavoda.

Pravnička koncepcija istine

U razgovoru je objašnjena i složenost pojma istine u pravu. Kao primjer navela je patentno pravo, gdje dobiveno rješenje o patentu ne predstavlja apsolutnu istinu.

"Dobit ćete rješenje o patentu koje će vama kao laiku izgledati da ste potpuno zaštićeni, ali niste, jer ta istina vrijedi samo na teritoriju one države koja vam je patent izdala", objasnila je. "Ta istina vrijedi samo onda ako je zaista u skladu s propisom, a postoji mogućnost da taj isti patent koji je donijelo nadležno tijelo bude poništen", zaključila je, naglašavajući kako je razumijevanje te relativnosti ključno za shvaćanje patentnog prava.

U emisiji se također govorilo o nedovoljnom korištenju intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj, obnovi kulturnih institucija poput Hrvatskog glazbenog zavoda te budućnosti ljudske kreativnosti u doba tehnološkog napretka.