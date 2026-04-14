ZADAR – FMP 76-65: Pobjeda Zadra za potencijalno drugo mjesto u play-inu

Košarkaši Zadra i FMP-a danas su od 20 sati odmjerili snage u 8. kolu doigravanja AdmiralBet ABA lige, a slavio je Zadar rezultatom 76:65. Prva i posljednja četvrtina otišle su na stranu FMP-a (13:20, 8:16), dok su druga i treća otišle na stranu Zadra (28:16, 27:13). Pobjedom su se Zadrani izjednačili s Beograđanima na drugom mjestu koje vodi u Play-In, ali imaju lošiju međusobnu razliku, što znači da će u posljednja dva kola morati pobijediti protivnike i čekati kiks FMP-a ako želi u razigravanje sa Spartakom, koji je osigurao prvo mjesto.

Najučinkovitiji je igrač Zadra bio Mihailović s 20 poena, 5 skokova, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Mazalin s 20 poena, 3 skoka, 3 asistencije i 1 ukradenom loptom; Tišma s 14 poena, 6 skokova, 5 asistencija, 4 ukradene lopte i 1 blokom; Žganec s 9 poena, 8 skokova i 1 asistencijom; Ramljak s 5 poena, 5 skokova i 1 asistencijom; Buljević s 5 poena, 1 skokom i 1 blokom; Klarica s 3 poena, 3 skoka i 1 asistencijom; Mekić s 3 skoka i 4 asistencije te Tkachenko, Dundović i Torbarina.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 17. travnja protiv Krke u gostima u sklopu 9. kola doigravanja AdmiralBet ABA lige.