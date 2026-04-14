Na mađarskim izborima izabran i jedan hrvatski zastupnik: "Ja se nadam da će se poboljšati odnosi"

Nakon nedjeljnih izbora u Mađarskoj, na kojima je završila 16-godišnja vladavina Viktora Orbána, u parlament kao predstavnik hrvatske manjine ulazi i Ivan Gugan. No, kao predstavnik manjine neće imati pravo glasa, nego će moći sudjelovati u radu parlamenta i predlagati rješenja.

Gugan više od deset godina vodi Hrvatsku državnu samoupravu i zastupa interese Hrvata u Mađarskoj.

Promjene u odnosima država

Za RTL Danas rekao je da je uvjeren je da će nakon izbora doći do promjena.

"Ja se nadam da će se poboljšati odnosi između Hrvatske i Mađarske, da će se ta otvorena pitanja končano riješiti, a za to ima i naznaka na tom obraćanju budućeg premijera Magyara nakon pobjede jer je posebno zahvalio premijeru Andreju Plenkoviću što ga je pozdravio", rekao je Gugan.