Važno upozorenje za sve korisnike iPhonea: Ovo odmah napravite

Ako ste korisnik iPhonea i, kao velika većina ljudi, još niste ažurirali softver na iOS 26 ili noviji, možda biste trebali preispitati tu odluku.

Apple sada snažno potiče sve koji imaju iPhone 11 ili noviji da naprave ažuriranje, nakon što je dodao dvije ključne sigurnosne zakrpe koje vas mogu zaštititi od opasnih napada zlonamjernim softverom, prenosi N1.

Tehnološki div prvi je put izdao iOS 26 u rujnu prošle godine, a najnovija verzija, iOS 26.2, dostupna je za ažuriranje od 12. prosinca. Ipak, mnogi korisnici iPhonea odupirali su se novom ažuriranju nakon tvrdnji da je softver „uništio“ jednu ključnu značajku uređaja.

Naime, novo ažuriranje donosi novi dizajn u stilu „Liquid Glass“ te dodatne mogućnosti prilagodbe zaslona, što su mnogi nazvali najvećim iPhone ažuriranjem u posljednjih nekoliko godina.

Koji je rizik za korisnike iPhonea?

Apple je upravo zakrpao dvije sigurnosne rupe u svom WebKit pregledničkom mehanizmu koje su špijunski softveri koristili za hakiranje uređaja.

Iako je dobra vijest da je popravak objavljen, on vrijedi samo za uređaje koji su ažurirani i ponovno pokrenuti nakon što su zakrpe primijenjene 12. prosinca.

Dakle, ako imate iPhone 11 ili noviji — jer su to jedini uređaji koji mogu instalirati novi softver — i niste ga ažurirali od 12. prosinca, vaš je telefon izložen riziku.

Prema Malwarebytesu, ove se ranjivosti trenutačno uglavnom koriste u vrlo ciljanim napadima, no to ne znači da se krug žrtava s vremenom neće proširiti.

WebKit pokreće mnoge iOS aplikacije, kao i preglednik Safari, a hakiranje bi omogućilo kibernetičkom kriminalcu da pokrene vlastiti kod na uređaju žrtve samo tako da je navede da otvori zlonamjernu web-stranicu.

Apple poziva korisnike iPhonea na ažuriranje

Apple se sada oglasio o rizicima, naglašavajući važnost što brže instalacije novog ažuriranja kako bi se osigurala sva potrebna zaštita na uređajima.

Na svojoj je web-stranici naveo: „Obrada zlonamjerno izrađenog web-sadržaja može dovesti do proizvoljnog izvršavanja koda. Apple je upoznat s izvješćem da je ovaj problem možda iskorišten u iznimno sofisticiranom napadu protiv određenih ciljanih pojedinaca na verzijama iOS-a prije iOS-a 26.“

Navodi se da je samo 4,6 posto aktivnih iPhonea do sada ažurirano na iOS 26.2 ovog mjeseca, dok je procijenjenih 16 posto na bilo kojoj verziji iOS-a 26, što je iznenađujuće nizak odaziv, s obzirom na to da će Apple ove nove i ključne zaštite nuditi isključivo na iOS-u 26 i novijim verzijama.

Apple je također naglasio važnost ponovnog pokretanja uređaja nakon instalacije ažuriranja, jer restart omogućuje uklanjanje eventualnog zlonamjernog softvera koji se skriva u memoriji uređaja.