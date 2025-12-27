Close Menu

Važne obavijesti za posjetitelje večerašnjeg Thomsonova koncerta u Areni Zagreb

Ulazi u Arenu otvaraju se u 17:30 sati

Marko Perković Thompson večeras nastupa u Areni Zagreb, a organizacijski tim uoči koncerta objavio je niz važnih informacija za sve posjetitelje.

Ulazi u Arenu otvaraju se u 17:30 sati. Svi posjetitelji s važećim ulaznicama mogu koristiti bilo koji ulaz, dok se raspored sjedenja i sektori određuju unutar same dvorane.

Za goste s VIP ulaznicama (VIP loža, VIP salon, VIP backstage lijevo i desno) osiguran je parking u garaži Arene Zagreb. Prilikom ulaska u garažu osoblje će provjeravati ulaznice svih osoba u vozilu. U slučaju da se u vozilu nalazi netko bez VIP ulaznice, ta osoba će morati koristiti jedan od standardnih ulaza u Arenu.

Ulazi po zonama raspoređeni su na sljedeći način:

  • Fan Pit: A102, A103, C114, C115
  • VIP backstage lijevo: A101
  • VIP backstage desno: C116
  • VIP stolovi lijevo: A104
  • VIP stolovi desno: C113

Na kraju, organizatori su uputili i poruku posjetiteljima: „Čuvajmo jedni druge!“

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
2