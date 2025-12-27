Važne obavijesti za posjetitelje večerašnjeg Thomsonova koncerta u Areni Zagreb

Marko Perković Thompson večeras nastupa u Areni Zagreb, a organizacijski tim uoči koncerta objavio je niz važnih informacija za sve posjetitelje.

Ulazi u Arenu otvaraju se u 17:30 sati. Svi posjetitelji s važećim ulaznicama mogu koristiti bilo koji ulaz, dok se raspored sjedenja i sektori određuju unutar same dvorane.

Za goste s VIP ulaznicama (VIP loža, VIP salon, VIP backstage lijevo i desno) osiguran je parking u garaži Arene Zagreb. Prilikom ulaska u garažu osoblje će provjeravati ulaznice svih osoba u vozilu. U slučaju da se u vozilu nalazi netko bez VIP ulaznice, ta osoba će morati koristiti jedan od standardnih ulaza u Arenu.

Ulazi po zonama raspoređeni su na sljedeći način:

Fan Pit: A102, A103, C114, C115

VIP backstage lijevo: A101

VIP backstage desno: C116

VIP stolovi lijevo: A104

VIP stolovi desno: C113

Na kraju, organizatori su uputili i poruku posjetiteljima: „Čuvajmo jedni druge!“