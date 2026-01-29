VAŽNA OBAVIJEST: Zbog radova se zatvara ulica Svetog Mihovila, osiguran obilazni pravac

Iz Mjesnog odbora Kamen obavijestili su javnost kako u petak, 29. siječnja 2026. godine, započinju radovi prekopa i spajanja fekalnih i vodovodnih priključaka u ulici Svetog Mihovila, na dionici od kućnog broja 19 do kućnog broja 44.

Počinju radovi na infrastrukturi

Radovi se odnose na zahvate na komunalnoj infrastrukturi, a zbog njihove izvedbe bit će nužno uvesti privremenu regulaciju prometa. Kako navode iz Mjesnog odbora, cilj zahvata je poboljšanje sustava odvodnje i vodoopskrbe u ovom dijelu naselja.

Ulica se zatvara za sav promet

Tijekom trajanja radova dio ulice Svetog Mihovila bit će zatvoren za sav promet, uključujući i motorna vozila stanara. Zatvaranje se odnosi isključivo na zahvaćenu dionicu na kojoj se izvode radovi.

Osiguran obilazni pravac za stanare

Za stanare tog dijela Kamena osiguran je obilazni pravac koji će se odvijati preko ulice Kralja Zvonimira i ulice Celestina Medovića, čime će se omogućiti pristup kućama unatoč zatvaranju glavne prometnice.

Radovi se prekidaju tijekom vikenda

Iz Mjesnog odbora ističu kako će se radovi privremeno obustaviti tijekom vikenda, kada će se omogućiti nesmetano prometovanje ulicom Svetog Mihovila. Nastavak radova planiran je od ponedjeljka, 2. veljače, a završetak se očekuje do 11. veljače, ovisno o vremenskim uvjetima.

Stanari se mole za strpljenje i razumijevanje tijekom trajanja radova, uz preporuku da prate daljnje obavijesti Mjesnog odbora i nadležnih službi u slučaju eventualnih izmjena dinamike izvođenja.