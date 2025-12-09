VAŽAN APEL Godinama gomilan otpad konačno se uklanja iz ovog splitskog kvarta, trebaju pomoć građana

Sutra u 10 sati djelatnici Čistoće pristupit će uklanjanju nagomilanog otpada na području Hercegovačke ulice (kućni brojevi 24–40) na Ravnim Njivama, gdje se već dulje vrijeme nalazi ilegalno odlagalište.

Kako bi kamion Čistoće mogao nesmetano pristupiti lokaciji, iz Gradskog kotara Ravne Njive pozivaju stanare da najkasnije do zakazanog vremena uklone parkirana vozila s ulaza u ulicu kod ambulante, na dijelovima kolnika označenima žutim linijama te uz samu lokaciju divljeg deponija, kod ulaza Hercegovačka 26 i 28.

„Suradnja građana ključna je kako bi se čišćenje provelo brzo i učinkovito, na dobrobit cijele zajednice“, poručuju iz kotara.

Kotarsko vijeće: Problem gomilanja otpada traje godinama

Iz GK Ravne Njive podsjećaju da je divlje odlaganje otpada na toj poziciji učestali problem te naglašavaju kako dio stanara i dalje nepoštivanjem pravila narušava izgled kvarta.

„Potpuno smo svjesni navika dijela stanovnika koji glomazni otpad odlažu gdje god im odgovara. Bez odgovornog ponašanja građana ni najdetaljnije oznake, ograde i table neće riješiti problem — i to potvrđuje dugogodišnja praksa“, navode.

Podsjećaju i da su djelatnici Čistoće više puta pokušali doći do lokacije, no pristup je često onemogućen zbog velikog broja parkiranih vozila i nedostatka parkirnih mjesta u vrijeme izgradnje javne garaže.

Traže nadzorne kamere kako bi se otkrili počinitelji

Na mjestu današnjeg deponija nekad je bilo ugibalište koje je uređeno — izgrađen je zidić, zasađeno raslinje i postavljene upute na ulazima u zgrade za pravilno odlaganje otpada. Ipak, problem se nastavio.

„Sigurno već dvije do tri godine apeliramo na gradske službe da se postave nadzorne kamere kako bismo lakše identificirali one koji bešćutno uništavaju vizuru kvarta kakvog želimo“, ističu iz kotara.