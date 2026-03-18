Vatrogasni centar Vučevica dobio opremu vrijednu 160.000 eura

U Vatrogasnom centru Vučevica danas je održana dodjela suvremene vatrogasne opreme nabavljene u okviru EU projekta HANDY, čime Splitsko-dalmatinska županija nastavlja snažno ulagati u sigurnost svojih građana i spremnost operativnih snaga.

Oprema ukupne vrijednosti 160.000 eura namijenjena je Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije za gašenje šumskih požara, a uključuje specijaliziranu desantnu opremu, osobnu zaštitnu opremu, vatrogasne pumpe i cijevi. Dodjela je dio šireg projekta čiji je cilj modernizacija sustava civilne zaštite i jačanje prekogranične suradnje između Hrvatske i Italije.

Nakon svečane primopredaje, održana je pokazno-terenska vježba u kojoj su vatrogasci demonstrirali korištenje nove opreme uz podršku zemaljskih i zračnih snaga.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o dijelu šire investicije u razvoj Regionalnog vatrogasnog centra u Vučevici:

„Oprema koju danas dodjeljujemo vrijedna je oko 160 tisuća eura, no ovo je tek dio ukupnog ulaganja. Već za desetak dana slijedi dodatna oprema, uključujući dronove. Paralelno nastavljamo s izgradnjom centra – uskoro kreće druga faza s trenažnim bazenom i objektom za vatrogasce, a potom i završna faza sa sportskim igralištem i smještajnim kapacitetima. Po završetku, ovaj će centar biti jedan od najmodernijih u Europi.“

Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Neven Karas naglasio je važnost ulaganja u opremu i ljude:

„Oprema i obučeni ljudi nisu trošak – oni su ulaganje u sigurnost. Vatrogasci su temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite i svaki euro uložen u njihovu opremljenost višestruko se vraća.“

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je kako ovakvi projekti imaju posebnu vrijednost u vremenu sve većih izazova:

„Nesreće ne poznaju granice, a upravo ovakva suradnja između Hrvatske i Italije primjer je kako se zajednički jača sigurnost. Kontinuirano ulaganje u opremu i ljude ključno je za učinkovito djelovanje u svim izvanrednim situacijama.“

Projekt HANDY financira se kroz Program prekogranične suradnje Interreg Italija–Hrvatska, uz ukupnu vrijednost od 2,53 milijuna eura, od čega se 80 posto financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Splitsko-dalmatinska županija u projektu sudjeluje s proračunom od 492.880 eura.

Cilj projekta je povećanje specijalističkih vještina operativnih snaga, modernizacija opreme te jačanje prekogranične suradnje kroz zajedničke planove i protokole za djelovanje u velikim katastrofama na Jadranu.

Do kraja projekta planirana je nabava opreme ukupne vrijednosti 280.000 eura, čime će se dodatno unaprijediti spremnost vatrogasaca i sustava civilne zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji.