Vatrogasci ugasili požar kraj obiteljske kuće, pronađeno tijelo smrtno stradale osobe

Sinoć, 13. prosinca, u 22,38 sati ophodnja Postaje prometne policije Dubrovnik dojavila je informaciju o požaru kuće u Ulici Augusta Šenoe u Dubrovniku.

Na mjesto događaja su izišli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ s tri vozila, koji su požar lokalizirali u 23 sata, a u potpunosti ugasili u 01 sati.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U požaru je u potpunosti izgorjelo prizemlje i krovište kuće, a prilikom gašenja je u prizemlju kuće pronađeno izgorjelo beživotno tijelo nepoznate muške osobe.

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske su odmah nakon pronalaska tijela obavili očevid na tijelu muške osobe nakon čega je, po nalogu županijskog državnog odvjetnika, tijelo prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti medicinska obdukcija koja ima za cilj utvrditi identitet stradale osobe i točan uzrok smrti.

Policija je jutros uz suradnju s protupožarnim inspektorom nastavila očevid na mjestu događaja kojim je utvrđeno da je uzrok požara tehničke prirode.

O svim utvrđenim činjenicama i okolnostima nastanka požara dostavit će se izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.