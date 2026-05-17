Vatrogasci u Splitu skidali prsten s prsta muškarcu, intervenirali i zbog opasnih grana

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su više tehničkih intervencija na području grada i županije, među kojima se posebno izdvaja pomoć muškarcu kojem je trebalo skinuti prsten s prsta.

Kako je izvijestio Županijski vatrogasni operativni centar, intervencija je zabilježena u 10:22 sati u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita u Hercegovačkoj ulici, a odradila su je tri djelatnika postrojbe.

Vatrogasci su tijekom dana intervenirali i zbog opasnih grana stabala. U Gundulićevoj ulici uklanjali su odlomljene grane koje su predstavljale opasnost za građane, dok su članovi DVD-a Split imali više sličnih intervencija, uključujući piljenje stabla koje je palo preko kolnika u Ulici Jure Kaštelana.

Na području županije zabilježen je i požar strujnog ormarića u Baškoj Vodi te ispumpavanje vode iz poplavljenog stana u Živogošću.