Ubojica iz Drniša je u bijegu, sijao je strah nakon izlaska iz zatvora: "Pisao je grafite da će ubiti"

Drniš je u kasnim satima subote potresla velika tragedija, a sve raspoložive policijske snage su na nogama i traže ubojicu.

Na terasi obiteljske kuće u Postolarskoj ulici, u kojoj živi 50-godišnjak, oko 23:05 sati došlo je do ubojstva. U svirepom zločinu život je izgubio 19-godišnji mladić kojeg je iz vatrenog oružja ustrijelio upravo stanar kuće, dok mu je, prema neslužbenim informacijama, kao dostavljač donio naručenu hranu.

Iz PU šibensko-kninske kažu kako je, nakon ranjavanja, ozlijeđeni 19-godišnjak nažalost preminuo, a počinitelj pobjegao.

- U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. Na terenu je veliki broj policijskih službenika i provode se mjere traganja za počiniteljem, koji je od ranije poznat policiji - kažu iz šibensko-kninske policije. Pritom otkrivaju i da osumnjičenom ubojici posjedovanje oružja nije novost, jer su ga već i 2023. bili prijavili Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Kako doznaje Jutarnji, osumnjičeni muškarac K. A. već je jednom bio ubio sredinom 90-ih. Nožem je izbo i potom premlatio šipkom na ulici mladu djevojku iz susjedstva te je za to, s odmakom vremena, osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a po izlasku na slobodu, kažu neki Drnišani za Jutarnji, bio je tempirana bomba te je po gradu čak pisao grafite da će ubiti opet.

- Zakazao je cijeli sustav u njegovu slučaju. Itekako imamo pravo biti ljuti i ogorčeni. Ubijeno je jedno dijete koje se trudilo zaraditi. Prije mjesec dana se potukao s jednim čovjekom. Da su mu barem tada pretresli dom, vjerujem da bi našli oružje. Izaziva sukobe, željan je pažnje na krivi način. Nikada ne znate što možete od njega očekivati u prolazu. On je psihički nestabilna osoba i treba nadzor - kaže jedna Drnišanka. Je li planirao ubiti u subotu navečer, doznat će se po dovršetku kriminalističkog istraživanja.