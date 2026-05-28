Vatrogasci u Splitu skidali prsten s prsta, ispumpavali vodu i pomagali hitnoj pri transportu pacijenta

Splitski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su više tehničkih intervencija na području grada, među kojima su bili ispumpavanje vode, uklanjanje stabala opasnih za vozila te pomoć Hitnoj medicinskoj službi pri transportu pacijenta.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, prva intervencija zabilježena je u 9 sati u Hercegovačkoj ulici u Splitu, gdje su vatrogasci pilili stabla koja su predstavljala opasnost za vozila. Na terenu su bila tri vatrogasca s jednim vozilom.

Nešto prije 11 sati intervenirali su u Kukuljevićevoj ulici zbog ispumpavanja vode, dok su navečer u Katunarićevoj ulici pomagali djelatnicima HMS-a pri transportu pacijenta do vozila.

Posebno neobična intervencija dogodila se u 22:44 sata u KBC-u Split, gdje su vatrogasci skidali prsten s prsta ruke u hitnom prijemu na Spinčićevoj ulici.

Na području županije zabilježena su i dva požara otvorenog prostora. U Milni je gorjela makija i nisko raslinje na površini od oko 3000 četvornih metara, a požar je ugašen nešto iza podneva. U Podgori je opožareno oko 50 četvornih metara raslinja, a požar je brzo lokaliziran i ugašen.