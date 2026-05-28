Vozio unatrag s parkirališta trgovine pa naletio na ženu: Preminula u bolnici

U prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 8 sati ujutro u Bedencu kod Ivanca smrtno je stradala 73-godišnja pješakinja nakon što je na nju naletjelo teretno vozilo kojim je upravljao 57-godišnji vozač.

Prema informacijama policije, vozač je kamionom vozio unatrag uključujući se s parkirališta trgovine na cestu, pritom se ne uvjerivši može li tu radnju obaviti na siguran način. Stražnjim dijelom vozila udario je pješakinju koja je hodala prema trgovini.

Od siline udarca žena je pala na kolnik te je s teškim ozljedama prevezena u Opću bolnicu Varaždin, gdje je istog dana oko 10:45 sati preminula.

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti.

Policija je vozilo kojim je izazvana nesreća uputila na izvanredni tehnički pregled, pri čemu je utvrđeno čak 15 većih nedostataka na kamionu.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ove teške nesreće.