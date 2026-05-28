Split obilježava Dan državnosti i Dan branitelja: Koncert HNK-a, vojni brodovi i vatromet na kraju programa

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana hrvatskih branitelja Grada Splita, u petak i subotu održat će se bogat program obilježavanja na više lokacija u gradu, uz polaganje vijenaca, svetu misu, koncert HNK-a, razgledavanje vojnih plovila i vatromet.

Program započinje u petak, 29. svibnja, u 9 sati polaganjem vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac kod Središnjeg križa, Groblja branitelja iz Domovinskog rata te Spomen-obilježja poginulim Bošnjacima – muslimanima u Domovinskom ratu. Sat vremena kasnije predviđeno je polaganje cvijeća na spomenik u Parku branitelja na Obali kneza Branimira, kao i spuštanje zastave Republike Hrvatske s pročelja zgrade Gradske uprave.

U 10:45 održat će se polaganje vijenca kod spomen-ploče na Narodnom trgu, dok je za 19 sati predviđena sveta misa u katedrali sv. Dujma. Istoga dana u 21 sat na Trgu Gaje Bulata održat će se koncert solista, zbora i orkestra Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu.

Središnji događaji u subotu, 30. svibnja, održavat će se na Zapadnoj obali gdje će građani od 10 do 17 sati moći razgledati plovila Obalne straže Republike Hrvatske – ophodni obalni brod OOB-31 “Omiš” i gumenu brodicu “Modrulj 203”.

Istoga dana u 11 sati ulicama centra grada proći će promenadni koncert Limene glazbe HGD “Stjepan Radić” uz nastup Mažoretkinja grada Splita, na potezu od Trga Gaje Bulata preko Marmontove do Rive. Program obilježavanja završit će vatrometom s Gata sv. Nikole u 21:15 sati.