Pogledajte kakav je video objavio Bojan Ivošević

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se uoči saborskog glasanja o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini te kritizirao prijedlog kojim bi se gradovima omogućila zabrana prodaje alkohola nakon 21 sat.

Kako tvrdi, Split je predlagao fleksibilniji model prema kojem bi gradovi mogli određivati zone u kojima bi vrijedila zabrana prodaje alkohola u trgovinama nakon 21 sat, no Ministarstvo gospodarstva takav prijedlog nije prihvatilo.

“Na glasanje ide rigorozniji prijedlog, zabrana na razini cijelog grada ili ništa”, napisao je Ivošević.

Smatra kako je takvo rješenje previše restriktivno te je kritizirao obrazloženje Ministarstva da bi određivanje zona bilo protuustavno.

“Takvo objašnjenje smatramo blesavim, pogotovo kada već postoje razlike u radnom vremenu ugostiteljskih objekata ovisno o zoni, razlike u komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu, cijeni štekata, gdje se može ograničiti broj taxi vozila i slično”, poručio je.

Ivošević je pozvao građane da reagiraju prije saborskog glasanja koje se održava sutra, a pritom je prozvao i saborsku većinu, uključujući HDZ-ovog kandidata za splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu.

“Nažalost imate samo 24 sata za reagirati na ovu lošu odluku koju planira donijeti saborska većina u kojoj se nalazi i Tomislav Šuta”, napisao je.

Status je zaključio oštrom porukom:

“Tako je to kad plagiraš tuđe ideje bez razumijevanja zašto su predložene.”