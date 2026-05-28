Dalmatinac pao s mopeda i teško se ozlijedio

Jučer, 27. svibnja u 8,45 sati u Šibeniku, u Ulici 113. šibenske brigade HV dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba ozlijeđena.

Prometna nesreća dogodila se na način da 72-godišnjak, upravljajući mopedom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do kružnog toka nije prilagodio brzinu kretanja mopeda osobinama i stanju ceste, pritom uslijed kočenja gubi nadzor nad upravljačem i pada zajedno s mopedom na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku 72-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, nakon čega je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 72-godišnjaka bit će podnesen obavezni prekršajni nalog.